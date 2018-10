Real Madrid vs. Levante EN DIRECTO: chocarán fuerzas este sábado (6:00 am. EN DIRECTO EN VIVO vía DirecTV Sports) en el Santiago Bernabéu por la jornada 9° de la Liga española. El cuadro blanco buscará el triunfo para salir de la incómoda quinta posición.

Los blancos, que llevan cuatro encuentros oficiales sin conocer la victoria, no pueden permitirse más errores para no descolgarse más de la cabeza de la clasificación, que está a dos puntos.

La mala racha del conjunto merengue ha coincidido con la baja tras una operación de apendicitis de Isco, quien tras retomar los entrenamientos el martes, podría estar disponible al igual que Marcelo, repuesto de su lesión en el sóleo.

Real Madrid vs. Levante | Horarios en el mundo:

Perú: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

México: 6:00 a.m. (Sky Sports)

Colombia: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

Ecuador: 6:00 a.m. (DirecTV Sports)

Chile: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

Argentina: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

Brasil: 8:00 a.m. (DirecTV Sports)

España: 1:00 p.m. (beIN LaLiga)

Los hombres de Lopetegui intentarán reencontrarse con el gol en el Bernabéu, ya que no han marcado desde la victoria al Espanyol (1-0) en septiembre, la peor sequía goleadora desde 1985.

"A veces las cosas salen y otras no, es importante que estemos todos los jugadores juntos, el gol llegará y volveremos a ganar", decía Lopetegui tras la última derrota in extremis ante el Alavés.

El técnico del Real Madrid aseguró sentirse "bien" y "tranquilo" sobre su futuro en el club en la antesala de la recepción al Levante, pese a la racha de malos resultados que lo acompaña.

"Me encuentro bien, soy entrenador del Real Madrid, la exigencia es máxima", destacó Lopetegui ante la prensa española.



Real Madrid vs. Levante | Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos o Ceballos, Modric; Isco, Marco Asensio y Mariano o Benzema.

Levante: Oier, Jason, Cabaco, Rober Pier, Postigo, Toño, Campaña, Prcic o Rochina, Bardhi, Morales y Boateng.