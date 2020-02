DT







Real Madrid vs. Osasuna: merengues golearon 4-1 en El Sadar y siguen líderes en LaLiga, pero no se salvan de los memes El equipo comandado por Zinedine Zidane amplió su ventaja como líder de LaLiga en la jornada 23 del torneo español. La victoria no pasó desapercibida en redes sociales