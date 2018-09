Real Madrid: el once de la pasada final de la Champions League nominado al XI ideal FIFA-FIFPro

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) anunció la relación de 55 jugadores (5 porteros, 20 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros) para el XI ideal, elegidos en votación por 25.000 futbolistas de 65 países. Dentro de ellos destaca el último XI alineado por Zinedine Zidane en la final de la UEFA Champions League con el Real Madrid.

El último XI alineado por Zinedine Zidane al mando del Real Madrid fue en la final de la última UEFA Champions League frente al Liverpool. Todo el equipo ha sido nominado al equipo ideal de la FIFA FIFPro.

En el Estadio Olímpico, en Kiev, saltaron al campo con la camiseta merengue: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Isco, Casemiro, Luka Modric; Benzema, Cristiano Ronaldo. Todos en la nómina final al mejor XI de la temporada.

El once ideal se anunciará el próximo 24 de septiembre, en Londres, durante la Gala de los Premios The Best, que entrega la FIFA a los mejores jugadores del Año.

Por otro lado, Francia, actual campeón del mundo, lidera con ocho jugadores la lista de 55 nominados por el sindicato internacional de futbolistas FIFPro para su premio World XI 2018, uno más que España y dos que Brasil.