Este viernes 26 de octubre en Virgin, Utah, Estados Unidos, se desarrollará el Red Bull Rampage 2018. El evento más extremo y salvaje en el mundo del ciclismo de montaña llega para coronar al más creativo y valeroso rider.



Red Bull Rampage 2018

Serán 21 riders los que competirán por el trono en el Red Bull Rampage 2018. Ellos tendrán que sortear impensados parajes, vertiginosos acantilados a la par que demuestran su creatividad, valor y habilidad en la extrema competencia de ciclismo de montaña.

Los 21 riders llegan desde todas partes del mundo para el Red Bull Rampage 2018. Ellos llegan desde Canadá, Estados Unidos, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia y Polonia.

Kurt Sorge (CAN), Cameron Zink (USA), Ethan Nell (USA), Brandon Semenuk (CAN), Brett Rheeder (CAN), Thomas Genon (BEL), Carson Storch (USA), Kyle Strait (USA), Tyler McCaul (USA), Tom van Steenbergen (CAN), Adolf Silva (ESP), Andreu Lacondeguy (ESP), Brendan Fairclough (GBR), DJ Brandt (USA), Graham Agassiz (CAN), Jordie Lunn (CAN), Pierre Edouard Ferry (FRA), Reed Boggs (USA), Rémy Métailler (FRA), Szymon Godziek (POL), Vincent Tupin (FRA) batallarán para coronarse como el más extremo y salvaje ciclista de montaña en la Red Bull Rampage 2018.

Red Bull Rampage 2018 en Utah. (Foto: Red Bull Content Pool)

La base sigue siendo la misma, los riders tienen que subir a un acantilado y lanzarse. Desde la primera edición en el 2001, la Red Bull Rampage mantiene el mismo formato, la idea es mostrar los trucos más imposibles durante el descenso.

Las montañas de Virgin, Utah, Estados Unidos, han sido elegidas por primera vez para este tipo de competencia. Es por ello que la Red Bull Rampage 2018 resultará ser una edición completamente inédita.

Son 238 metros de vertiginoso desnivel, y para que los riders estén mejor preparados, han podido realizar todos los ajustes desde hace una semana. Excavando, creando saltos o construyendo líneas en la montaña, cada participante se apoya en dos personas de su equipo para materializar la ruta más extrema y salvaje del Red Bull Rampage 2018.