¿Regresa el Proyecto Legado? Los Bolivarianos con récord de medallas pero una gran advertencia para Lima 2027: cuando el éxito deportivo no maquilla nada

Felizmente es el inicio del Ciclo Olímpico y estos Juegos Bolivarianos sirven para hacer mediciones. Las medallas que siempre se celebran en un país de poca cultura deportiva y las organizativas, que nos han expuesto y dejado el nombre como organizadores por lo suelos.

La tarde del domingo finalizaron los Bolivarianos que llevaban como nombre Ayacucho Lima 2025, pero que solo tuvo 5 disciplinas en la ciudad de las iglesias. De las 1547 medallas que se ha entregado, solo 165 se dieron en Ayacucho.

Y no se puede llamar fiesta en Lima por todos los problemas que se vieron, y ya la Contraloría está investigando las licitaciones y compras por desabastecimiento que se han hecho. como el cuestionado contrato de 3.5 millones de soles por la instalación de la Casa Bolivariana en las instalaciones del Comité Olímpico Peruano.

Del lado deportivo, la cuenta medallera ubicó a Perú en el tercer lugar de la clasificación con el récord de medallas. 78 preseas de oro, superando las 65 logradas en 1948 y 262 en total, mejorando las 236 de la edición del 2013. En Valledupar 2022, la pasada edición, se lograron 33 oros en 135 preseas en total.

La evolución se debe a la mayor cantidad de deportes. Fueron 53 disciplinas, frente a las 45 de la pasada anterior, donde se entregaron 1248 medallas. Además, en Lima y Ayacucho se vio deportes en la que Perú sobresale, como el surf, billar, kickboxing, taekwondo y wushu, donde el Team Perú ganó estas disciplinas salvo el wushu.

Y fue el surf el deporte más exitoso al lograr el 87.5% de las medallas de oro que se disputaron (ganó 7 de 8 eventos). También fue el que mejor efectividad tuvo en el total de preseas, ya que se llevó 14 de las 24 en juego.

El tiro deportivo se coronó como el más medallista, con un total de 30 preseas, con 13 de oro (la más alta de la delegación nacional) en 29 eventos en total. La vela también tuvo buenos vientos con 4 oros en 6 eventos y un total de 9 medallas en 12 eventos, además el kickboxing pegó fuerte con 6 de 8 oros.

Los más destacados Mejor % oros Surf: 7 de 8, 87.5% Kickboxing: 6 de 8, 75% Vela: 4 de 6, 66.6% Pelota Vasca: 5 de 8, 62.5%

Mejor % medallas Surf: 14 de 24, 58.3% Vela: 9 de 18, 50% Tenis: 6 de 15, 40%

Más medallas Tiro deportivo: 30 medallas (34.4% efectividad) 13 oros, 12 plata, 5 bronce

En total, Perú logró 262 preseas y el gobierno nacional anunció que se entregará un premio económico a cada medallista y a sus entrenadores. En total se entregarán más de 3 millones 400 mil soles para los deportistas que lograron algún podio, mientras que se repartirá más de un millón 600 mil para sus entrenadores, todo de acuerdo a la medalla lograda.

Pero este tipo de competencias también van más allá de los resultados y medallas y también sirven para que los deportistas se reten a sí mismos. Por eso vimos a Silvana Segura compitiendo en salto triple tras una larga lesión, a Ingrid Aranda demostrando su talento en karate, ambas con medallas, y a Paola Mautino despidiéndose de su querida Videna y el atletismo de élite.

Panam Sports Preocupación para Lima 2027 La situación que se ha vivido con los Juegos Bolivarianos marca una gran advertencia con miras a los Panamericanos Lima 2027. Si bien hay otra directiva al mando del Instituto Peruano del Deporte, ahora liderado por Sergio Ludeña, es el IPD quien preside el Comité Organizador y debe tomar todas las medidas necesarias para no caer en lo mismo. Ya Ludeña anticipó que se realizarán auditorias exhaustivas y se piensa en una reestructuración integral para garantizar la transparencia de los procesos que involucran el uso de recursos públicos. Sin embargo, se deben tomar medidas para Lima 2027. El Comercio pudo saber que ya la nueva directiva del IPD ha tenido comunicaciones con Panam Sports para ir viendo lo que se hará. Se sabe que por contrato se debe crear una institución como la que era Legado para que los Juegos se realicen. “Nos han indicado que para que no se den estas situaciones, debería haber un comité especial”, nos dicen desde el IPD. En el IPD están afinando el Master Plan de los Panamericanos, donde deben definirse los deportes y escenarios. Y deben trabajar con transparencia y sin esperar a decisiones de último momento.

