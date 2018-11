Reimond Manco, Eden Hazard, Toni Kroos y en qué clubes están las estrellas del Mundial Sub 17 de 2007

El Mundial sub 17 del 2007 es uno de los eventos que siguen grabados en nuestra memoria. De aquel certamen se recuerda a la selección peruana que tenía como estrella a Reimond Manco.

Pero Manco no es el único jugador que tenía pinta de crack. Junto a él estaban un grupo grandes de jugadores que también hacían presagiar que llegarían lejos.



Como en la vida y el fútbol, estos futbolistas tuvieron diferentes destinos. James Rodríguez, Toni Kroos hoy triunfan en Europa y sus pases son bien cotizados. Ambos jugadores lograron ganar la Champions League con el Real Madrid.



Pero no todo es color de rosa, también hay algunos que tuvieron un destino que nadie lo esperaba. En esta galería repasa cuál es el presente de las estrellas del Mundial Sub 17 del 2007.