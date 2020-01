“Está todo resuelto gracias a Dios, estoy feliz, y ahora vamos a trabajar con la selección en este Preolímpico”, declaró Reinier en una rápida entrevista concedida al canal TV Globo en la ciudad colombiana de Montenegro (Quindío), donde está concentrada la selección brasileña Sub 23.

En su perfil de la red social Twitter, donde también se despidió y agradeció al Flamengo, su último club, Reinier reprodujo la publicación oficial del Real Madrid, que le da la bienvenida, y respondió: “Hala Madrid”.

El diario español ‘Marca’, anticipándose a los hechos, ha realizado una entrevista con el nuevo jugador del Real Madrid Reinier. El brasileño ha mencionado cómo se gestó su contratación, qué jugadores admira en la actual plantilla y quiénes son sus ídolos de los recordados ‘galácticos’.

“Pues hace nada, aquí en la concentración de Brasil. Me comentaron algo mi padre y mi agente. ¡La verdad es que no podía creerlo!”, comentó Reinier en una entrevista con ‘Marca’ sobre cómo se gestó su contratación con el Real Madrid.

“El Real Madrid es lo más grande. Cuando yo era muy pequeño ya veía con mi padre los partidos del Madrid de los galácticos. Me encantaba el Madrid. Y por supuesto desde entonces le he amado siempre. Las cuatro Champions que ha conquistado el Madrid en los últimos años me han dado una felicidad y un orgullo que es difícil de explicar”, respondió sobre cómo está ligado con el club blanco.

“Zidane y Kaká han sido siempre mis ídolos por su forma de jugar en el centro del campo, con elegancia y atrevimiento. Pero es que he visto a tantos jugadores buenos en el Madrid... No sé por dónde empezar. No es fácil”, afirmó sobre quiénes son sus ídolos.

Contratación de Reinier por el Real Madrid

Este lunes, el Real Madrid oficializó a través de un comunicado el fichaje de Reinier hasta junio de 2026 y anunció que se incorporará al filial, el Castilla, cuando termine con su selección el Torneo Preolímpico Sudamericano que se disputa en Colombia.

“El Real Madrid CF y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado el traspaso de Reinier, que queda vinculado al club hasta junio de 2016”, reza el breve escrito del club del Santiago Bernabéu, que apunta su incorporación al segundo equipo blanco cuando concluya el torneo de clasificación para Tokio 2020.

El Real Madrid ha hecho el anuncio un día después de que Reinier cumpliera 18 años y de que se estrenara en el Preolímpico con triunfo en Armenia contra Perú (1-0), partido en el que saltó al césped del estadio Centenario a los 72 minutos en sustitución de Pedrinho.

La llegada de Reinier se une a la producida en años precedentes de otras jóvenes promesas del fútbol brasileño como Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, que ya han tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo del Real Madrid.

Tras pasar por la cantera del Vasco da Gama, Botafogo y el Fluminense, -todos de Río de Janeiro- llegó a la del Flamengo en 2017, en cuyo primer equipo debutó a finales de junio del pasado año en un encuentro de la Copa Libertadores contra el ecuatoriano Emelec de Guayaquil.

Reinier se estrenó en el Brasileirao a principios de agosto contra el Bahía de Salvador y desde entonces siempre estuvo en las convocatorias del equipo principal comando por el portugués Jorge Jesús, situación que le impidió ser cedido a la Canarinha que como anfitriona conquistó el Mundial Sub'17 en noviembre.

