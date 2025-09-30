“Mi sueño es correr 100K junto a mi hijo”: Remigio Huamán, el ultramaratonista que ganó dos pruebas en una semana corriendo 160 kilómetros

Luego de obtener el récord en los 100K de la adidas Andes Race, con un tiempo de 14h08m11s (bajó en más de una hora la marca registrada por Víctor Ccanto el 2024), en un escenario muy complicado como el Valle Sagrado del Cusco, el corredor huancavelicano Remigio Huamán enrumbó a Gastein (Austria), en donde ganó los 60K de la prestigiosa Infinite Trails Race.

- ¿Cómo tomaste tu triunfo con récord en la adidas Andes Race?

Muy contento de haber logrado mejorar mi tiempo en una carrera muy dura y en la que competí por quinta vez. Era la segunda ocasión en que corría los 100K y me sentí más confiado porque venía de varias competencias seguidas y eso también me ayudó a mejorar el récord de la distancia en más de una hora.

-Se trata de uno de los escenarios más complicados para correr por la altimetría y el desnivel…

A pesar de venir de Huancavelica (con una altitud de 3,676 msnm), correr en altura siempre cuesta. No puedes jugar porque llegas a 4,700 msnm y luego viene la bajada y uno tiene que saber dosificar el esfuerzo en la ruta.

-Es muy complicado bajar en más de una hora el récord en una distancia como 100K, ¿venías muy enfocado en lograrlo?

Salí confiado y con la idea de que no me agarrara la noche en la primera subida y la carrera se fue dando. Sabía que venía bien porque he estado entrenando y compitiendo seguido, así que en algunos tramos apreté porque fui para competir. Incluso, llegué a pensar en culminarla en 13 horas, pero ya estaba demasiado cerca a la meta, y es un reto que queda pendiente para la próxima edición.

Remigio Huamán tiene más de 40 años y sigue compitiendo en grandes competencias

-Tu hijo Jhon sigue tus pasos y también participó en Andes Race, obteniendo el primer puesto en 13K…

Sí, yo le aconsejo que como está joven se enfoque en distancias más cortas y que trabaje en su técnica y velocidad para que su crecimiento sea progresivo. Las distancias largas pueden llegar más adelante para él. Ahora también estuvo conmigo en Austria y compitió en 15K, logrando quedar en cuarto lugar.

- ¿Te gustaría poder compartir una carrera con él en la misma distancia?

Es uno de mis sueños: que en unos años podamos correr juntos en una competencia de 100K o de 100 millas. Creo que hasta me olvidaría de los tiempos y me dedicaría simplemente a disfrutar.

Nuevo triunfo internacional

- En una semana lograste otro importante triunfo en los 60K de la prestigiosa Infinite Trails Race de Austria…

Luego de correr 14 horas en los 100K de Andes Race terminé con las piernas un poco adoloridas, pero desde la partida en Gastein me sentí fuerte, con confianza y corrí a la par con el corredor local las dos primeras subidas hasta que en la tercera logré pasarlo para terminar en un tiempo de 7h04m47s

- ¿Fue complicado correr en un escenario tan técnico y con nieve?

Fueron tres subidas muy largas, de unos 1,700 metros de desnivel cada una, con algunos tramos con nieve. Incluso, la organización cortó una vuelta para proteger a los participantes. En otros puntos el terreno escarchado con barro hacía que tuvieras que descender con mucha precaución.

- ¿Te sientes más cómodo en este tipo de distancias?

Me he familiarizado más con carreras de 80 y 100K, por lo que 60K podría parecer más manejable. Sin embargo, esta competencia requería de una buena preparación porque tenías tres subidas que sumaban 5,252 metros de desnivel positivo, por lo que resulta una carrera muy exigente y retadora con corredores de gran nivel.

