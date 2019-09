Solo 14 segundos separaban al peruano Remigio Huamán de pelear por su tercer título de la Media Maratón Des Sables Fuerteventura, en las islas Canarias de España. Esa era la diferencia entre el nacional y el líder. Sin embargo, una penalización lo alejó del objetivo.

Disputadas dos etapas de 30 y 65 kilómetros, respectivamente, el atleta peruano marchaba segundo, a solo 14 segundos del líder, el local Andrés Santana Fernández (7 horas, 39 minutos y 36 segundos). “Eso lo descontaba”, nos dice Remigio Huamán desde España.

Sin embargo, los jueces lo sancionaron con una hora de tiempo por usar la linterna frontal con baterías y no con pilas. El peruano se quejó. “Yo hice la consulta previa y me lo dieron por válido antes de la carrera. Tras la primera etapa no hubo problemas y en la segunda revisó el material una chica que no me entendía”, cuenta el atleta.

Remigio Huamán en la llegada de la segunda etapa con atletas españoles. (Foto: HMDS)

“Quieren que gane un español”, sentencia molesto. Es que el peruano ha ganado esta prueba dos veces desde que se empezó a competir en el 2017. Él ha apelado y espera que hoy se resuelva para que siga con opciones al título.

Este jueves se corre la tercera y última etapa de 25 km. Este día Remigio mantendrá un duelo en busca de recuperar el mayor tiempo posible, pero una hora es demasiado. Él espera que su apelación sea atendida para llegar con opciones al tricampeonato.

El concepto de esta prueba es, además de las largas distancias, que los corredores carguen sus alimentos y líquidos para todos los días de la competencia.