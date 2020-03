Gremio e Internacional firmaron este jueves un empate sin goles que les garantizó el liderato en el Grupo E de la Copa Libertadores al cabo de un clásico que acabó con gresca y ocho expulsados. La trifulca entre los dos equipos de Porto Alegre paró el encuentro por doce minutos y produjo la expulsión de Edenílson, Moisés, Víctor Cuesta y Bruno Praxedes, de Internacional; así como de Luciano, Pepe, Caio Henrique y Jonathan Doin, de Gremio. Hombres de la Policía Militar debieron intervenir para disolver la tensión entre los miembros de los dos banquillos.

“Sé cómo comenzó la pelea, pero no hablaré. Pueden ver las repeticiones. Estoy totalmente en contra de las peleas y la violencia, se los dije a mis jugadores... ahora, una vez que comenzó, mi equipo no podía ser vencido. Se tenían que defender. No digo que fue culpa de los jugadores de Gremio o de Inter. Fue todo un tumulto y ya en el tumulto no se puede ir hacia atrás. Estoy en contra de la pelea pero los jugadores demostraron que son hombres y pelearon", comentó el entrenador de Gremio Renato Gaúcho.

El técnico continuó brindando sus apreciaciones mientras avanzaba la conferencia de prensa. Renato Gaúcho siguió hablando y justificó el accionar de sus futbolistas comentado que a ellos les “empezaron a pegar” y que no “son monjas”.

“Si a los jugadores de mi equipo les empiezan a pegar, ¿se van a quedar mirando? Yo no tengo un equipo de monjas. No voy a llevar un equipo de monjas a Beira-Rio (estadio del Inter), que quede bien claro eso”, sostuvo Renato Gaúcho.

Renato Gaúcho conversando con Andrés D'Alessandro durante el Gremio vs. Inter por Libertadores. (Foto: AFP)

A media hora para el final del partido entre Gremio vs. Internacional, el cotejo se tornó tenso y bronco. Al desatarse la campaña campal el árbitro central argentino Fernando Rapallini expulsó a ocho jugadores, cuatro por equipo.

“Espero que el próximo árbitro tenga la personalidad para dirigir un ‘Gre-Nal’. Si tiene que expulsar un jugador mío a la calle que lo haga. pero si tiene que hacerlo que un jugador del Inter que lo haga también”, comentó Renato Gaúcho.

MÁS EN DEPORTE TOTAL

Conmebol suspendió la Libertadores