Admiten haberse sentido bien, a pesar del empate sin goles, hasta que el árbitro decidió marcar el gol. Los jugadores de la selección peruana mostraron su disconformidad con la terna arbitral por el gol polémico.

Uno de los que más cuestionó las decisiones del árbitro del Perú vs. Colombia fue el mediocampista Renato Tapia. El jugador calificó como negativo el accionar del colegiado y aseveró que su juicio perjudicó a la ‘Blanquirroja’ en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Hicimos buen partido y no es posible que alguien venga a malograr un partido tan bonito. Era un buen partido, pero el árbitro apoyó a Colombia. En el gol, hablé con el línea y me dice el árbitro está lejos y si fue así, es imposible que cobre gol ¿Cómo va ver que es gol si está lejos? Cosas que pasan y que espero no sucedan en las Eliminatorias. Con VAR o sin VAR, desde la banca se vio que no fue gol. Esto fue increíble", comentó Renato Tapia para Movistar Deportes.

Renato Tapia

El portero de Alianza Lima Pedro Gallese habló de la última acción del partido entre Perú vs. Colombia. El guardameta confesó que no notó si la pelota ingresó o no en su arco; pero, sí asegura que lo agarró en la línea del gol.

“No veo si entra o no. Yo volteo y me encuentro con el balón y lo tengo ahí, en la línea. Pero el gol lo marca en línea. Después que la vea lo podré analizar”, expresó Pedro Gallese para Movistar Deportes.

Pedro Gallese luego del duelo entre Perú vs. Colombia en Miami. (16/11/2019)

El defensor Anderson Santamaría y el mediocampista Cristian Benavente también declararon para Movistar Deportes. Los jugadores de la selección peruana se mostraron afectados por las decisiones arbitrales del juez Jair Marrufo en el césped del Hard Rock Stadium de Miami.

“Es complicado analizar el partido porque veníamos jugando bien y que nos hagan un gol así, duele. No sé si fue legítimo, pero esto nos tiene que enseñar que el partido dura 95 minutos”, precisó Anderson Santamaría.

“Contento de volver. Pero con la bronca porque por poquito no entra. ¿Qué pena, no? No merecíamos perder porque tuvimos ocasiones claras, pero hay que seguir”, dijo Cristian Benavente.

Renato Tapia jugó todo el partido ante Colombia. (Foto: Daniel Apuy, enviado especial / GEC)

Mientras, los dirigidos por Ricardo Gareca mantuvieron su déficit de fútbol y siguen reportando una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, pese a haber tenido opciones más claras de anotar en el Hard Rock Stadium en los pies del incansable Paolo Guerrero.

Colombia enfrentará el martes a Ecuador en Miami, en tanto que Perú busca a un rival para la última fecha FIFA del año tras la cancelación de Chile para el preparatorio de ese mismo día en Lima por la crisis social y política que vive el país austral.

