Edison Flores se pronunció sobre su situación actual en Universitario de Deportes y las opiniones que se han generado alrededor de su presente en el equipo crema. Durante una conferencia de prensa, el futbolista aseguró que mantiene la tranquilidad pese a las críticas y remarcó que conoce el ambiente que rodea al club. Sus declaraciones llegan en medio de las conversaciones sobre su participación en el equipo, después de un periodo en el que volvió a tener minutos de juego desde el año pasado, bajo las decisiones de los anteriores cuerpos técnicos.

El popular ‘Orejas’ señaló que está acostumbrado a la atención que genera Universitario, tanto por los resultados positivos como por los momentos complicados. “Estoy acostumbrado, porque esta es la U, siempre se habla de la U para bien o para mal, pero la verdad es que me he mantenido tranquilo, en esa parte he estado muy tranquilo, porque sé y estoy adentro de lo que es el ambiente de la U, y sé lo que siempre pasa día a día aquí”, expresó.

Edison Flores dejó un contundente mensaje en Universitario tras volver a tener minutos de juego. Foto: Universitario TV

En esa misma línea, el volante sostuvo que prefiere concentrarse en su trabajo y evitar entrar en discusiones sobre los comentarios externos. “Así que yo no tengo que aclarar a nadie qué es lo que es verdad o qué es lo que no. Trato de siempre mantener mi línea de trabajo y no sobrepasar esa parte, que eso no me compete”, agregó, antes de remarcar que respeta las distintas opiniones y confía en sus propios valores.

¿Qué dijo Edison Flores sobre Fabián Bustos?

El mediocampista también se refirió al trabajo del entrenador Fabián Bustos y a la preparación del equipo para sus próximos compromisos. Flores explicó que el técnico busca encontrar la mejor alternativa táctica y elegir una alineación que permita competir de la mejor manera frente a cada rival.

“Luego, con el profe Fabián, él trata siempre de poder ganar los partidos, siempre trata de hacer el esquema o la alineación para poder trabajar y de la mejor manera qué es lo que nos puede hacer mejor. Obviamente tenemos siempre a un rival importante, pero nos enfocamos en nosotros para poder hacer un gran partido el siguiente”, manifestó.

El presente de ‘Orejas’ en Universitario

Las declaraciones de Flores se producen en medio de la atención que despierta su participación en Universitario, un equipo que exige resultados y mantiene una constante exposición mediática. El futbolista dejó claro que su prioridad es continuar trabajando y respetar las decisiones del comando técnico, mientras busca aportar al rendimiento colectivo. Por ahora, su mensaje apunta a mantener la calma frente a las críticas y concentrarse en los desafíos deportivos que tiene por delante el conjunto merengue.

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