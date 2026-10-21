Edison Flores se pronunció sobre su presente en la U y reveló por qué se mantiene tranquilo. Foto: Universitario TV
Edison Flores se pronunció sobre su presente en la U y reveló por qué se mantiene tranquilo. Foto: Universitario TV
Por Redacción EC

Edison Flores se pronunció sobre su situación actual en Universitario de Deportes y las opiniones que se han generado alrededor de su presente en el equipo crema. Durante una conferencia de prensa, el futbolista aseguró que mantiene la tranquilidad pese a las críticas y remarcó que conoce el ambiente que rodea al club. Sus declaraciones llegan en medio de las conversaciones sobre su participación en el equipo, después de un periodo en el que volvió a tener minutos de juego desde el año pasado, bajo las decisiones de los anteriores cuerpos técnicos.

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