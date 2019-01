"Retroceder nunca, endeudarse jamás", por Pedro Canelo

En el transcurso de esta semana, la renovada Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol explicará, con algunos detalles, las sanciones aplicables a los clubes que no cumplan con los estándares profesionales de la nueva Liga 1. Los equipos que no paguen a tiempo, que no tengan canchas bien cuidadas y que no trabajen en menores tendrán que sufrir algún castigo que los distancie de aquellas instituciones que tengan todo en regla. No es necesario hacer una ecuación ni sacar calculadoras para entender que la resta de puntos en competencia es lo más justo y necesario. Duela a quien le duela.

Lo ideal es que los puntos se ganen en la cancha, pero el campeonato profesional de Primera División en el Perú no está listo aún para alejar lo deportivo de lo institucional al momento de emitir sanciones. El fútbol local está en proceso de buscar ser cada vez más formal. Bajo ese contexto, suena inexplicable que alguien en Videna quiera liberar a los clubes de sus principales responsabilidades e iniciar el 2019 en un peligroso de permisividad.

En el 2018 solo cuatro clubes se liberaron de sanciones de la Comisión de Licencias: Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y la San Martín. La señal es durísima, hay que sostener la vigilancia y no ponerse con mano blanda a estas alturas del partido.

Aún no es oficial que se elimine la resta de puntos como sanción a los clubes incumplidos. Al cierre de esta edición, aún se debatía esa opción. Ojalá haya primado la sensatez y no ese afán de querer quedar bien con todos los clubes en un año electoral dentro de la federación. No olvidemos que en octubre o noviembre se debería estar eligiendo al próximo presidente de la FPF. Ese detalle no es menor, de ninguna manera.

La Agremiación de Futbolistas tiene un papel fundamental en estas horas de decisiones. Lo que está ocurriendo con el Real Garcilaso y los cinco jugadores que fueron anunciados sin tener contrato revela que la estabilidad laboral de nuestros futbolistas profesionales camina sobre un hilo muy delgado. La Comisión de Licencias ha tenido tiempo de respiro, de reconstrucción, de establecer puentes de comunicación en el cierre de la temporada pasada. Hoy tiene que ejecutar las normas correctas. Sin perdón.

“La sostenibilidad del fútbol peruano depende, sobre todo, del fortalecimiento de las instituciones”, explicaba hace unas semanas el técnico de la Sub 20, Daniel Ahmed. ¿De dónde saldrán los jugadores? ¿Cómo garantizar un buen césped de juego y mantener el estilo que quiere instaurar Gareca para las próximas generaciones?

Los hinchas, el otro gran activo del fútbol, tienen el derecho a ilusionarse con los refuerzos que van llegando. Sin embargo ese nivel de exigencia debe ser acompañado por una dosis de realidad. Que equipos como Universitario, Alianza Lima o Sport Boys compitan y alegren a sus fieles tribunas. Pero que todos paguen a tiempo. No permitamos el ‘perro muerto’. Sería un durísimo retroceso después de una clasificación mundialista. Que le quiten puntos a los incumplidos. No pagar a tus jugadores es el peor autogol