El entrenador Ricardo Gareca tuvo una extensa charla con FOX Sports Perú. El técnico argentino de 60 años detalló, y comentó, sus razones para exponer, y sostener, su postulado que afirma que Perú tiene más historia futbolística que Bolivia, Venezuela y Colombia.

► Neymar festejó su cumpleaños 27 con muletas, 500 invitados y dos particulares condiciones | VIDEO



► Cristiano Ronaldo cumple 34 años: recordamos su golazo elegido el mejor de la temporada 2017/2018 | VIDEO



"Perú siempre ha sacado, en los últimos años no ha ofrecido nada, pero tiene tantos grandes 'cracks'. Siempre Perú, históricamente, es la ventaja que tiene Perú... Vos no ves, con todo el respeto que me merecen Bolivia, Venezuela, Colombia, no tienen la misma historia que tiene Perú", expresó Ricardo Gareca.

El 'Tigre' también detalló que esa brecha histórica hoy ha sido equiparada y hasta superada por los mencionados países. También reveló que todo ha sido en base a trabajo.

Ricardo Gareca: "Bolivia, Venezuela y Colombia no tienen la misma historia de Perú" | VIDEO. (Video: FOX Sports Radio Perú / Foto: GEC - Jesús Saucedo)

"Que tiene jugadores emblema en Barcelona. En los años 50's. Que vienen de otras décadas. Hoy en día lo han superado a Perú porque se han puesto ha trabajar. En Colombia tienes treinta y picos en la liga argentina porque se han puesto a trabajar", comentó Ricardo Gareca.

Después el técnico de la selección peruana dejó una frase para el análisis. Ricardo Gareca comentó que 'en su momento', Perú estaba a la misma altura de Argentina y Brasil.

"Por uno cuando habla y dice 'no quiero quedarme solo con eso'. Perú tiene algo que tienen muy pocos, por eso digo que en su momento estuvo a la misma altura de Brasil y Argentina", expresa mientras realiza un gesto con sus dedos al mencionar 'en su momento'.

La selección peruana quedó equiparada en el Grupo A de la Copa América Brasil 2019, La Blanquirroja se medirá ante Brasil, Venezuela y Bolivia.