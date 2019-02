Ricardo Gareca eligió a los mejores jugadores de las selecciones de Sudamérica, incluida la peruana | VIDEO

Además de ser el actual entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca ha sido futbolista profesional y sabe mucho de este deporte. Es un personaje que siempre llama la atención por cualquier opinión que emita, sobre todo, cuando tiene que ver con la 'Blanquirroja'.

Ricardo Gareca citó a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Jefferson Farfán como los mejores jugadores de la selección peruana. "Se me viene Guerrero. Dentro de lo que es Paolo, Jefferson, Cueva... son jugadores que están casi en un nivel muy parejo en ese aspecto", dijo el 'Tigre'.



Ante una pregunta que contestó para ESPN, Ricardo Gareca se animó a elegir un jugador por cada selección, aunque no hizo lo mismo en el caso de Bolivia. "Está en un proceso en estos momentos, no me atrevería a decir un nombre. Está en un proceso de recambio, de ver nuevos nombres", dijo sobre los altiplánicos.

Neymar (Brasil), Felipe Caicedo (Ecuador), James Rodríguez (Colombia), Luis Suárez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina), Jorge Valdivia (Chile), Miguel Almirón (Paraguay) y Yeferson Soteldo (Venezuela) fueron los elegidos por Ricardo Gareca.