La dura coyuntura ha obligado a Ricardo Gareca replantearse su método para elegir a los convocados. La regla actual es simple: solo pueden ser del medio local. Por algo el ‘Tigre’ está pendiente de la mayoría de partidos, pues a los nombres que ya consideró en algún momento, de hecho le ha sumado muchos otros nuevos, en los que seguro ha fijado su atención y nunca han vestido los colores de la selección peruana. De hecho, es imposible que considere a todos los que alguna vez llamó a la bicolor. Su contexto no es igual al que cuando fue citado, eso es claro. Pero tampoco es que el técnico no los vaya a tener en cuenta cuando este viernes presente su lista para que entrenen en la Videna del 31 de agosto al 5 de setiembre. El que esté asistiendo a varios partidos permite deducir que para él todos pueden caer en la consideración. Y eso, evidentemente, ilusiona a todos.

“Todo jugador, mientras esté activo, guarda la ilusión de pertenecer a la selección. Es mi caso. Lo he repetido siempre. El hecho de pertenecer a la selección siempre me ha quitado el sueño. Definitivamente estoy trabajando para lograr los objetivos con Alianza Universidad, pero también para ser tomado en cuenta. Esta puede ser una muy buena oportunidad para volver”, cuenta Óscar Vílchez a El Comercio. A sus 34 años mantiene intacta la ilusión de volver a ser convocado.

“Por ahora y como siempre, lo principal es tener un buen desempeño en mi equipo, que haga que se pueda volver a fijar en mí, con o sin ‘extranjeros’. Así que estoy pensando solo en mi club”, nos asegura Pedro Requena, de César Vallejo, quien fue considerado en su momento, cuando Ricardo Gareca tomaba las riendas de la blanquirroja.

Y no son los únicos ilusionado con ‘jalarle’ la vista al entrenador de la selección peruana. “Que el profesor Gareca vea los partidos desde la tribuna es una motivación importante. Causa la sensación de que cualquiera puede estar. Trabajo para que se pueda dar en algún momento y, por qué no, puede ser ahora”, asegura Leonardo Mifflin, defensa de 20 años de Melgar, quien estuvo en la lista preliminar para la Copa América 2019.

Ricardo Gareca construyó un plantel amplio, al que potenció y encontró un rumbo en el extranjero. Pero muchos de ellos iniciaron su travesía en el torneo local, esforzándose por una oportunidad. Entonces, esta puede ser la oportunidad de otros –nuevos y antiguos convocados– de escribir su propia historia en la selección, que es donde todo jugador quiere llegar.

-Primera convocatoria-

Para el primer partido de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana –jugado en Miami ante Venezuela, el 31 de marzo de 2015–, el DT se llamó a 21 jugadores: 13 del medio local y 8 que militaban en el extranjero. Hubo, por supuesto, nombres nuevos, como cada vez que se inicia un proceso. Por ejemplo, estuvieron Christian Cueva y Renato Tapia, quienes luego se volverían fundamentales para la bicolor. Y también hubo otros que luego no volvieron a ser considerados o que, tras unos partidos más, ya no fueron llamados. Estos fueron los llamados locales.

Nombre Club en ese momento Pedro Gallese Juan Aurich Diego Penny Sporting Cristal Jair Céspedes Juan Aurich Christian Ramos Juan Aurich Diego Chávez Universitario Óscar Vílchez Alianza Lima Carlos Lobatón Sporting Cristal Josepmir Ballón Sporting Cristal Christian Cueva Alianza Lima Christofer Gonzales Universitario Jean Deza Alianza Lima Raúl Ruidíaz Universitario Irven Ávila Sporting Cristal

De esta lista, Jean Deza y Diego Chávez no volvieron a ser considerados. Sin embargo, la mayoría de ellos continuaron en los siguientes llamados y, en algunos casos, ficharon por clubes del exterior y aún se mantienen en las usuales convocatorias del ‘Tigre’.

Los llamados por Ricardo Gareca para su primer partido al frente de la selección peruana. (Foto: @tufpf)





-Copa América 2015-

Para este torneo, el primero oficial que disputaría Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, el ‘Tigre’ elaboró una lista de 30 jugadores y finalmente llevó 23 a la Copa América. De los 30 llamados en un inicio, fueron considerados 18 del torneo local. Los extranjeros estuvieron comandados por Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán.

Nombre Club en ese momento Lista de 23 Pedro Gallese Juan Aurich X Diego Penny Sporting Cristal X Salomón Libman César Vallejo X Pedro Requena César Vallejo X Hansell Riojas César Vallejo X Christian Ramos Juan Aurich X Jair Céspedes Juan Aurich X Gustavo Dulanto Universitario Carlos Ascues Melgar X Carlos Lobatón Sporting Cristal X Josepmir Ballón Sporting Cristal X Joel Sánchez San Martín X Rinaldo Cruzado César Vallejo Paulo Albarracín Alianza Lima Edwin Retamoso Real Garcilaso (Cusco FC) X Christian Cueva Alianza Lima X Irven Ávila Sporting Cristal X Daniel Chávez César Vallejo

De ellos, Gustavo Dulanto, Rinaldo Cruzado, Paulo Albarracín y Daniel Chávez no quedaron en la lista final que asistiría a la Copa América 2015 disputada en Chile. Los tres primeros no volvieron a ser convocados.

“Al final, creo que las Eliminatorias la van a terminan jugando los que vienen siendo convocados, no creo que se llegue al extremo que se juegue solo con los del torneo local. Por supuesto que uno siempre quiere estar. Ahora está un poco más complicado, porque la selección está en buen nivel y los que son convocados lo están haciendo bien, se les ve unidos, pero uno siempre sueña con volver. Para eso uno debe hacer un buen torneo, ser titular, y estar en buen nivel. Son muchos factores por los cuales uno tiene que empezar para después pensar en ser llamado a la selección”, cuenta Paulo Albarracín, actual volante de Cantolao, a El Comercio.

La selección peruana quedó en el tercer lugar de la Copa América 2015, con 14 jugadores de la liga local. [Foto: Archivo GEC]





-Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (Parte I)-

Luego de la Copa América 2015, Ricardo Gareca realizó cuatro convocatorias, pues Perú disputó una fecha doble de amistosos y seis jornadas –dobles– de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, antes del gran cambio que hizo en la bicolor. El ‘Tigre’ convocó a 19 jugadores del torneo local en este periodo.

Nombre Club en ese momento USA-COL

(Amistosos) COL- CHI

(Fechas 1-2) PAR-BRA

(Fechas 3-4) VEN-URU

(Fechas 5-6) Pedro Gallese Juan Aurich X X X X Diego Penny Sporting Cristal X X X X Salomón Libman César Vallejo X X X Christian Ramos Juan Aurich X X X X Aldo Corzo Deportivo Municipal X Alberto Rodríguez Sporting Cristal X Hansell Riojas César Vallejo X X Edgar Villamarín Melgar X Pedro Requena César Vallejo X X X Jair Céspedes Juan Aurich X X X Josepmir Ballón Sporting Cristal X X X X Carlos Lobatón Sporting Cristal X X X X Óscar Vílchez Alianza Lima X Joel Sánchez San Martín X X X Edwin Retamoso Real Garcilaso (Cusco FC) X Edison Flores Universitario X X Andy Polo Universitario X Daniel Chávez César Vallejo X Raúl Ruidíaz Universitario X X

“Pertenecer a la selección de hecho es lo que todo deportista quiere. Estar en un proceso que después conseguiría cosas importantes, es de lo que uno no se olvida. Es claro que los que están en mejor momento, y que el ‘profe’ Ricardo Gareca considera que le pueden dar lo mejor al equipo, son los que van a estar. Yo solo tengo palabras de elogio para el ‘profe’, quien, además de los resultados, se preocupa mucho de la persona detrás del futbolista y que crezca en todo sentido”, nos dice Pedro Requena, quien tras las primeras fechas de las Eliminatorias no volvió a ser considerado y actualmente, con 29 años, juega en César Vallejo.

Salomón Libman, Edwin Retamoso y Pedro Requena eran algunos de los frecuentes convocados por Ricardo Gareca al inicio de su etapa en la bicolor. (Foto: EFE)





-Copa América Centenario 2016-

Este fue el torneo que cambió la historia de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana. El ‘Tigre’ optó por llamar a 40 jugadores en una lista preliminar. De esta, 30 futbolistas jugaban en la liga peruana. Finalmente, de los 23 que quedaron en la lista que asistió a la Copa América Centenerio, 17 fueron del campeonato local.

Nombre Club en ese momento Lista de 23 Pedro Gallese Juan Aurich X Carlos Cáceda Universitario X José Carvallo UTC Diego Penny Sporting Cristal X Luis Abram Sporting Cristal X Miguel Araujo* Alianza LIma X Miguel Trauco Universitario X Horacio Benincasa Universitario Jair Céspedes Juan Aurich X Aldo Corzo Deportivo Municipal X Alexis Cossio Sporting Cristal Christian Ramos Juan Aurich X Paolo de la Haza Juan Aurich Renzo Revoredo Sporting Cristal X Alberto Rodríguez Sporting Cristal X Armando Alfageme Deportivo Municipal X Adán Balbín Universitario X Josepmir Ballón Sporting Cristal Alejandro Hohberg César Vallejo X Carlos Lobatón Sporting Cristal Ángel Romero Universitario Joel Sánchez San Martín Marcio Valverde Real Garcilaso (Cusco FC) Óscar Vílchez Alianza Lima X Mario Velarde Unión Comercio Andy Polo Universitario X Irven Ávila Sporting Cristal Edison Flores Universitario X Raúl Ruidíaz Universitario X Julio Landauri Alianza Lima

*Miguel Araujo se lesionó antes del torneo, por lo que no pudo participar. Su lugar fue ocupado por Renzo Revoredo, quien no estaba en la lista de 23 inicial.





Uno de los jugadores más experimentados de esta selección fue Óscar Vílchez, quien estuvo en la convocatoria anterior y también estaría en las posteriores, y fue testigo del recambio que hubo en este torneo.

“Guardo gratos recuerdos de esa época en la selección y del comando técnico, creo que se hizo un buen trabajo. Logramos plasmar justamente lo que se quería en ese momento, que era demostrar que los jugadores del torneo local también éramos útiles para lo que se quería. Y creo que se logró de la mejor manera, teniendo en cuenta que hubo pocos jugadores del extranjero”, nos cuenta el actual volante de Alianza Universidad, quien jugó los cuatro partidos que Perú disputo en este torneo.

Luego de la Copa América Centenario, Óscar Vílchez estuvo en la mira de varios clubes del extranjero, sin embargo, su traspaso nunca se llegó a dar. (Foto: AFP)









-Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (Parte II)-

Tras la Copa América Centenario, varios jugadores del torneo local empezaron a emigrar. En tanto, Ricardo Gareca fue consolidando un equipo, aunque, claro, siempre echando mano de algunos jugadores del torneo local. Desde el certamen disputado en Estados Unidos, el ‘Tigre’ realizó ocho convocatorias hasta el final de las Eliminatorias. Para Eliminatorias, ellos fueron los seleccionados del medio local:

Nombre Club en ese momento BOL-ECU (Fechas 7-8) ARG-CHI (Fechas 9-10) PAR-BRA (Fechas 11-12) VEN-URU (Fechas 13-14) BOL-ECU (Fechas 15-16) ARG-COL (Fechas 17-18) Carlos Cáceda Universitario X X X X X X José Carvallo UTC X X X X X X Leao Butrón X Miguel Araujo Alianza Lima X X X X X X Aldo Corzo Municipal / Universitario X X X X X X Minzum Quina Melgar X Nilson Loyola Melgar X X X X X X Anderson Santamaría Melgar X X X X X Alberto Rodríguez Melgar / Universitario X X X X X Luis Abram Sporting Cristal X X X X Cord Cleque Sport Huancayo X Renzo Revoredo Sporting Cristal X X Miguel Trauco* Universitario X X X Rodrigo Cuba Deportivo Municipal X César Ortiz Sport Huancayo X Edwin Retamoso Real Garcilaso (Cusco FC) X Óscar Vílchez Alianza Lima X X Pedro Aquino* Sporting Cristal X X X X Carlos Lobatón Sporting Cristal X Víctor Peña Sport Huancayo X Sergio Peña* San Martín X X X Joel Sánchez San Martín X X X José Manzaneda Cantolao X X Wilder Cartagena San Martín X X Ray Sandoval Sporting Cristal X Andy Polo* Universitario X X Diego Mayora Unión Comercio X

*Ellos siguieron siendo convocados, pero cambiaron de equipo en el transcurso de las Eliminatorias, por eso ya no son considerados llamados del torneo local.





Las fechas que tuvieron más convocados del torneo local fueron las 7 y 8, pues se disputaba el partido en La Paz, y Ricardo Gareca optó por llamar a varios jugadores que jugaban en equipos de altura. Para algunos, incluso, significó su único llamado a la selección peruana.

“Fue una oportunidad linda, que agradezco mucho. Lamentablemente me lesioné unos días antes del partido y no pude ser opción. Estaba en buen momento y luego ya no tuve continuidad, por lo que no volví a ser considerado. Me quedó la ‘espina’ por poder jugar, pero siempre seguí trabajando para estar, nunca bajé los brazos. A lo mejor ahora se presenta una nueva oportunidad”, nos cuenta Cord Cleque, quien ahora defiende los colores de Carlos Stein, y que solo apareció una vez en la nómina del ‘Tigre’, justamente para enfrentar a Bolivia.

Cord Cleque, César Ortiz, Edwin Retamoso y Víctor Peña fueron algunas de las novedades de esta convocatoria. (Foto: @SeleccionPeru)

Durante todo el proceso de Eliminatorias, Ricardo Gareca llamó a 27 jugadores del torneo local. Algunos fueron para partidos puntuales, y otros aparecieron para quedarse. Es más, si se observa bien la tabla de arriba, se ve cada vez son menos los jugadores del torneo local que utiliza el ‘Tigre'. Esto porque consolidó un equipo y también porque varios jugadores del torneo local pegaron el salto al extranjero.

En esta etapa hubo dos convocatorias más: para dos amistosos, ante Paraguay y Jamaica, y para el repechaje a Nueva Zelanda. Para la jornada de amistosos (jugada entre la fecha 14 y 15 de Eliminatorias), los convocados del medio local fueron los mismos que venían siendo convocados, más la inclusión de Alexi Gómez (Universitario) y Alexander Succar (San Martín). También significó la primera convocatoria de José Manzaneda (Cantolao). Para el repechaje, la única novedad fue Adrián Zela, quien jugaba en Deportivo Municipal.

Adrián Zela jugó unos minutos ante Nueva Zelanda en Lima y, por supuesto, fue parte de la celebración. (Foto: GEC)





-Rusia 2018-

Antes de los amistosos rumbo a Rusia 2018, la selección peruana disputó dos amistosos en Estados Unidos, ante Croacia e Islandia, pero no hubo mayores novedades. Las únicas fueron la inclusión de Alejandro Duarte (San Martín) y Roberto Siucho (Universitario), aunque luego no volvieron a ser considerados.

Ya para el Mundial, la base del plantel la conformaron en su mayoría jugadores del extranjero. Solo cinco de los que fueron a Rusia 2018 jugaban en equipos de la liga local.

Nombres Club en ese momento Carlos Cáceda Deportivo Municipal José Carvallo UTC Miguel Araujo Alianza Lima Aldo Corzo Universitario Nilson Loyola Melgar

Cáceda, Corzo, Araujo, Carvallo y Loyola, los cinco del torneo local que fueron a Rusia, no tuvieron minutos en el Mundial. (Foto: FPF)





-Amistosos post Mundial-

Luego de Rusia 2018, Ricardo Gareca optó por probar algunas piezas y, claro, echó mano de jugadores de la liga peruana. Las primeras pruebas fueron complicadas, pues la selección peruana enfrentaba a Holanda y Alemania, dos cuadros de talla mundial. Y lo que vendría después también sería complicado. Antes del ciclo que significaría la Copa América 2019, el ‘Tigre’ realizaría cuatro convocatorias para amistosos y siempre tuvo presencia ‘local’.

Nombre Club en ese momento Holanda y Alemania Chile y USA Ecuador y Costa Rica Paraguay y El Salvador José Carvallo UTC / Universitario X X X X Patricio Álvarez Sporting Cristal X X X Carlos Cáceda Melgar X Pedro Gallese* Alianza Lima X Aldo Corzo Universitario X X Johan Madrid Sporting Cristal X X Marcos López** Sporting Cristal X Nilson Loyola Melgar X X Horacio Calcaterra Sporting Cristal X X X Alexis Arias Melgar X X Christofer Gonzales Melgar / Cristal X X Wilder Cartagena Alianza Lima X

*Pedro Gallese no dejó de ser considerado en los amistosos, pero recién en 2019 vuelve a Perú para jugar en Alianza Lima.

**Marcos López volvió a ser considerado para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, pero ya era jugador del San Jose Earthquakes.

Marcos López debutó oficialmente con la selección peruana en el amistoso ante Alemania. (Foto: GEC).





-Copa América 2019-

Al igual que en la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario, Ricardo Gareca elaboró una lista preliminar. Para este torneo en su versión 2019, hubo 40 jugadores considerados, de los cuales 16 pertenecían al torneo local.

Nombre Club en ese momento Lista de 23 Pedro Gallese Alianza Lima X Carlos Cáceda Melgar X Patricio Álvarez Sporting Cristal X José Carvallo Universitario Aldo Corzo Universitario X Gianfranco Chávez Sporting Cristal Christian Ramos Melgar Leonardo Mifflin Melgar Alexis Arias Melgar Armando Alfageme Universitario Christofer Gonzales Sporting Cristal X Horacio Calcaterra Sporting Cristal Jesús Pretell Sporting Cristal X Wilder Cartagena Alianza Lima Joel Sánchez Melgar Kevin Quevedo Alianza Lima

Finalmente, solo seis asistieron al certamen. Gianfranco Chávez y Kevin Quevedo no fueron considerados, pero sí formaron parte de la Sub 23 que participó en los Juego Panamericanos Lima 2019 y que era dirigida por Nolberto Solano. En este equipo también estuvieron Carlos Cáceda y Jesús Pretell, quienes también asistieron a la Copa América.

“Todo jugador sueña con jugar en la selección. Cuando me enteré fue una alegría enorme y la ilusión fue grande como futbolista y persona. No entré en la lista final, pero definitivamente me dejó esas ganas de querer estar”, nos dice Leonardo Mifflin, jugador de Melgar.





Christofer Gonzales fue el único jugador de la Liga 1, además de Gallese, que jugó los seis partidos de la Copa América. (Foto: AFP)





-Últimos amistosos-

Para los amistosos ante Ecuador y Brasil, los primeros que se jugaron luego de la Copa América 2019, Ricardo Gareca no varió mucho a los jugadores locales que ya tenía considerados. Los tres arqueros fueron los mismos de la Copa –Pedro Gallese, Patricio Álvarez y Carlos Cáceda–, y Aldo Corzo y Christofer Gonzales volvieron a ser llamados. La única novedad fue Kevin Quevedo. Jesús Pretell no volvió a ser convocado.

En la siguiente fecha doble de amistosos, Perú enfrentó a Uruguay por partida doble. En esa ocasión, Quevedo ya no fue convocado, pero sí los jugadores de Universitario Armando Alfageme y Alejandro Hohberg, quien fue llamado a última hora tras la lesión de Yoshimar Yotún. Para el último partido que ha tenido la blanquirroja, el amistoso ante Colombia, Ricardo Gareca mantuvo a sus cinco locales usuales: Gallese, Álvarez, Cáceda, Corzo y Gonzales. No hubo novedades.

Ahora que el campeonato peruano se disputa íntegramente en Lima, Gareca está asistiendo a la mayoría de partidos y puede ver de cerca a potenciales convocados. Y aunque muchos nombres de buen rendimiento actual, sin pasado en selección, seguro rondan su cabeza –¿Aldair Rodríguez, Matías Succar, Jairo Concha, Yuriel Celi?–, no se puede olvidar a los que ya tuvo en el algún momento. En los cinco años que lleva al mando de la selección peruana, el ‘Tigre’ ha logrado formar un plantel, pero muchas veces también sorprendió con nombres que muchos no tenían en cuenta. Algunos dieron el salto o se mantuvieron entre los convocados, y otros vivieron un breve paso por las instalaciones de la Videna. Eso sí, a ellos nadie les quita el sueño de volver. Con Ricardo Gareca, saben que no hay imposibles.

