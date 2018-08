Ricardo Gareca a la sociedad: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra"

Este miércoles 8 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa en donde se comunicó la continuidad de profesor Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. El 'Tigre' aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la sociedad debido a los diferentes juicios de valor que se han hecho sobre Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"Yo tengo un compromiso con lo deportivo. Yo no estoy en capacidad de enjuiciar a nadie. De eso se encarga la justicia", mencionó en primera instancia el estratega argentino.

"Hay algo que dijo Dios, que dijo Jesús. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es algo importante para mí. No miro al resto o lo que hacen otras personas en su vida privada. No me concierne. No emito juicios. Trato de hacer mi vida. Trato de enfocarme lo mejor que puedo. Me enfoco en lo que sé, que es fútbol", sentenció el técnico.

Ricardo Gareca firmó un nuevo contrato con la selección peruana por 3 años. De conseguir el objetivo (clasificar al Mundial Qatar 2022), automáticamente, el mismo se extiendo hasta el final del torneo.

Cabe precisar que el 'Tigre' estará al mando de la selección peruana en los próximos partidos amistosos. Holanda, Alemania y Chile serán rivales de la 'bicolor' y servirán como preparación para la Copa América Brasil 2019.