Pedro Cateriano dejó su cargo como Primer Ministro, pero eso no lo ha distanciado del presidente Martín Vizcarra. La mañana del domingo, como lo confirmó la revista digital “Once”, Cateriano le recomendó a Vizcarra una reunión con personalidades del fútbol e intentar resolver la crisis que vive el fútbol peruano. La paralización de la Liga 1, por los desmanes provocados por los hinchas de Universitario, no solo ofuscó a Ricardo Gareca sino que le hizo replantearse todo el plan de trabajo que tiene para la selección peruana en los próximos meses. El ‘Tigre’ pensaba volver a Argentina y ahora cambió de opinión. Entérese por qué.

Según fuentes de la Federación Peruana de Fútbol, Vizcarra quiso plantearle a Gareca la importancia que tiene para él su trabajo con la selección. Por eso prometió ayudar en la reactivación del fútbol local. Ricardo Gareca ha asumido un liderazgo urgente en medio de la crisis. En esa conversación también estuvo Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte, personaje clave en esta posible reanudación de la Liga 1.

Lo último que el entrenador argentino ha comunicado es que se quedará en Lima, aunque se ha puesto de plazo esta semana para que se encuentre una solución. Si la postergación se mantiene, volverá a evaluar tomarse un vuelo humanitario hacia Buenos Aires.

Entre hoy y mañana, las reuniones serán entre autoridades de la Liga 1, el presidente del IPD, Gustavo San Martín; el Ministro del Interior, Jorge Montoya y la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Aún no se ha definido si Ricardo Gareca asistirá a esas reuniones.

Eso sí, una reunión clave y decisiva podrá darse el miércoles. Y será entre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos.

Lozano regresó hoy de Chichayo, hacia donde había viajado por temas familiares, y Martos ha pedido primero resolver el voto de confianza en el Congreso de la República. La intención desde Gareca y toda la FPF es que este fin de semana vuelva el fútbol peruano.

Cuando Vizcarra visitó a la selección antes de viajar al Mundial. (Foto: André Valle / Presidencia de la República)

Juan Carlos Oblitas, director de la Federación Peruana de Fútbol, también estuvo en la reunión y nos respondió algunas preguntas sobre el tema.

-¿Por qué el presidente citó a Ricardo Gareca a una reunión?

El Presidente tiene toda la intención de que esto del fútbol camine. Ahora todo depende de la parte operativa entre el IPD, la presidencia del Consejo de Ministros, la ministra de Salud y la gente de la Liga. Seguro se reúnen entre hoy y mañana.

-¿No tienen temor que se empañe de temas políticos esta reactivación?

Para nada, esta es una situación excepcional. Todos tenemos que contribuir a que las cifras de contagios en el país no se disparen. Si a través del fútbol podemos ayudar en algo y enviar mensajes en ese sentido a la sociedad ¿por qué no lo podemos hacer? Hay que afrontar esta crisis y concientizar a los hinchas sobre todo.

-¿No creen que el presidente Martín Vizcarra debe tener otras prioridades por encima del fútbol?

Lo que creo es que el presidente ha tenido la entereza de al menos escucharnos en una entrevista corta. Su intención es de las mejores, aunque él no es quien va a terminar decidiendo estas cosas. Él ha escuchado a la gente de fútbol y punto de final. Yo he discrepado en muchas cosas con el manejo del gobierno en estas cosas, pero todos tenemos que empujar del mismo lado. Ojo que en Argentina, el presidente Alberto Fernández se reunió con Gallardo y poco más allá le hacen un monumento.

-¿Qué otros temas tocaron en la reunión?

No solo vimos el tema sanitario, sino también el lado humano. ¿Ustedes saben cuántas personas se van a quedar sin trabajo por el tema del fútbol? Y la mayoría está en el mundo laboral formal. Si se quedan sin trabajo, pasarán al mundo informal y serán otra carga para el gobierno. Tenemos que dar otro mensaje como país. Lo que ha salido en los medios del extranjero es una vergûenza. Ahora solo el 11% por ciento se siente orgulloso del fútbol, cuando llegó un momento que el 90% estaba orgulloso. Esta situación adversa hace que, a pesar que discrepamos con muchas cosas, empujes el carro hacia el mismo lado.

-¿Usted y Ricardo Gareca no tienen temor de ser utilizados por el gobierno como ente distractor?

No, lo único que te puedo decir que nuestro deseo es que los jugadores empiecen a enviar mensajes fuertes para que lleguen al hincha. Descarta eso que preguntas, no hay manera.

-¿Fue una reunión en buenos términos? Entiendo que el profesor Gareca ha sido muy crítico con el gobierno.

En buenos términos, nosotros solo fuimos para hablar de la situación del torneo y lo que eso significa para el futuro de la selección. Eso ha sido lo puntual, el eje de la reunión: la selección peruana.

Fútbol Peruano: Clubes de la Liga 1 buscan concientizar a sus hinchas | VIDEO

-¿Es verdad que Ricardo Gareca se quiso ir a Argentina el viernes por la noche?

Te lo voy a contar de la siguiente manera: Ricardo estaba viendo el partido entre Universitario y Cantolao en el estadio. De pronto, alguien de la Federación lo llama y le dice que se suspendía de nuevo el torneo. Ricardo no entendía nada y pensaba que era un escenario kafkiano. Estaba mucho más que mortificado. Al tener esa reunión, entendió que todos queremos ayudar. Por eso te digo que la conversación con el Presidente no fue un tema político.

-¿Se queda en Lima?

Él tiene previsto quedarse en Lima, pero si el fútbol se suspende de nuevo y la selección no puede entrenar, si yo fuera Ricardo Gareca también me voy a Argentina y que me llamen cuando todo se reactive.

