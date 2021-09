Conforme a los criterios de Saber más

Hace dos décadas atrás, en el arranque del segundo periodo presidencial de Hugo Chávez en Venezuela (2001-2007), la política convulsionaba con el régimen socialista y el deporte renacía a través del fútbol. Justamente, Richard Páez se le atribuye el crecimiento de la ‘Vinotinto’, pues el entrenador acabó con la etiqueta de selección débil y ganable en América.

Sin embargo, la realidad futbolística vuelve a golpear al conjunto llanero. “Hoy la identidad de Venezuela está en altibajos, en cambio de frecuencia con desniveles. Estamos extraviados en nuestra identidad”, fue la inicial reflexión del extécnico de Alianza Lima, en el 2008. Sin tiempo para el lamento, el objetivo inmediato es Perú, rival conocido y necesitado de ganar, igual que su selección, pues ambos están situados en el fondo de la tabla de las Eliminatorias.

“La selección peruana hizo una buena Copa América en Brasil, ahora no empezó del todo bien con Uruguay, pero no pierde su identidad de juego. Está en un periodo de transición”, destacó el también médico traumatólogo y seguidor de la escuela del colombiano Francisco ‘Pacho’ Maturana. Tener seguramente al frente a la dupla Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula fue motivo de respeto para el doctor. “Son atacantes de gran nivel internacional”, subrayó.

- ¿El Perú y Venezuela será un partido de descarte al Mundial de Qatar 2022?

Será un partido de incertidumbre para ambos por el momento futbolístico que viven. Venezuela está en un periodo de emergencia, con un técnico interino y uno en proceso que empezó con un entrenador europeo y hoy asume uno de nuestra liga. Bajo esas circunstancias no es momento de exigir. Lamentablemente cuando hay emergencias, crisis, las exigencias están limitadas, pues tienen la excusa válida que están en un estado de eventualidad. Perú tiene toda la obligación para ganar el partido, para sacar un resultado favorable, pero Venezuela va con el espíritu de sacudirse de esa crisis, no tiene otra. Será una jornada de Venezuela por certificar la eliminación o de dejar algún espíritu de esperanza para seguir en carrera. Tienen la responsabilidad de sacar resultados uno del otro.

- Ambas selecciones son rivales directas por el repechaje...

Yo creo que Perú y Venezuela lo saben, que no es un partido por tres puntos, sino por seis, en el sentido de que cualquiera que pierda queda fuera de carrera y es un compromiso que reviste esa importancia.

- Perú llegaba entonado ante Uruguay por su participación en la Copa América; sin embargo, empató en Lima....

Perú está en un periodo de transición, está renovándose, Lo que vimos en Copa América, conocimos algunos jugadores novedosos, que pueden dar garantías y a la larga conseguirán estabilidad. Hay una palabra mágica de resultados consistentes, lo que muchas veces le falta a nuestro seleccionado, que se llama jerarquía. En Perú hay muchos jóvenes, otros que ya se le está acabando el ciclo y en ese tránsito está la etapa de las Eliminatorias. Es cuestión de acortar los procesos, de cerrar los ciclos para conseguir resultados dentro de la cancha.

- Probablemente jueguen Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en el ataque peruano…

Son delanteros de gran nivel internacional. Yo no quisiera que Venezuela enfrente a los dos. Son futbolistas que antes de recibir el balón ya tienen la jugada resuelta. Todos conocemos la clase de delantero de Paolo Guerrero, mientras que Lapadula tiene todos sus orígenes en Europa, donde crea y genera líneas de pases antes que el compañero reciba la pelota.

- ¿De qué tendrían que preocuparse Venezuela este domingo?

De la necesidad por ganar que tiene Perú. El tiempo será aliado de Venezuela, el saberse pararse en la cancha y ponerse a pensar en Perú en aspectos defensivos, son cosas que indudablemente Perú hará, no tiene otra. Si empata estará dejando a un lado la oportunidad de llegar al repechaje y si Venezuela empata, sencillamente será un acto honorífico, pero quedaría fuera.

- ¿Cuál es tu análisis del partido perdido ante Argentina?

Nos gustó el planteamiento del profesor Leonardo González, técnico interino, venezolano, que asumió con una idea protagónica. Eso fue lo que me gustó ante Argentina. Colocaron una alineación con dos volantes ofensivos, dos atacantes, hace años que no veíamos una alineación tan parecida a lo que buscábamos nosotros en el 2001. Eso me llamó la atención, de ver el rol asumido. Esperemos que, ante Perú y Paraguay, intente lo mismo. Lamentablemente en el accionar del juego, están los problemas para todos los técnicos. Es lo que eligió, pero es el camino para retomar un rumbo que se merece. Venezuela trabaja con la esperanza en el futuro utópico por clasificar a un Mundial. Hoy nuestra organización no ha podido sedimentar realidades, no sueños. El equipo atraviesa momentos de incertidumbres, de novedades, de buscar cosas nuevas que enrumben, pero los movimientos que hacen son mucho más difíciles. Sin embargo, el fútbol es impredecible, así que esperemos que, en estos dos partidos, ante Perú y Paraguay de visita, salga a relucir el carácter y personalidad del jugador venezolano.

- ¿Cómo describe la jugada de Martínez en contra de Lionel Messi?

Cuando uno busca soluciones y diferencias, a veces, toma caminos incorrectos. Lamentablemente esa acción demostró impotencia, frustración, debilidad, son cosas que pasan en esas circunstancias. Hay que mejorar y desarrollar.

- ¿Cuál fue la herencia futbolística que dejó Richard Páez a Venezuela?

Nosotros marcamos una diferencia con el proceso que vivía Venezuela a nivel sudamericano en las Eliminatorias, a partir del 2001, ya que recibimos selecciones que solo habían ganado tres partidos en treinta y cinco años. Cuando nosotros asumimos esa responsabilidad faltando ocho jornadas para el Mundial Corea y Japón 2002, y Venezuela estaba en el último lugar, ganamos cuatro partidos seguidos en las Eliminatorias. A Uruguay 2-0, Chile 2-0, Perú 3-0 y Paraguay 3-1. En ocho meses ganamos más que en treinta y cinco años. Nosotros desarrollamos el pensamiento del fútbol de la antilógica.

- ¿Cómo fue eso?

Todos los técnicos venezolanos o extranjeros en la selección manejaban el tema de la lógica para enfrentar a los rivales. Si era Brasil, Argentina y Uruguay, el equipo se defendía y marcaba, pero si era Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador o Paraguay, veían la forma de aprovechar al jugar. Era el pensamiento lógico, pero Venezuela con Richard Páez cambió. Jugábamos de igual a igual a todos, así fue como logramos trascender. Después cada uno hizo su propio estilo, manera, y hoy estamos peleando los últimos lugares de las Eliminatorias.

- Alianza Lima, en el 2008, no fue el mejor los recuerdos, pues salió del equipo tras haber informado un acto extradeportivo que involucró a Jayo, Sáenz y Manco...

Lo que pasa es que uno está acostumbrado a la exigencia del fútbol elite y me movía en selecciones, llegar a un equipo de tanto renombre y el más popular de Perú, pues estaba esperanzado en hacer un trabajo serio y profesional. Tenía un plantel con visión de grandeza, pero hay que vivirlo. Comenzamos de una manera insólita, ya que no ganaban diez partidos y peleaban el descenso, estamos hablando de Alianza Lima disputando el descenso, no está en el perfil de un grande. Luego, el resultado de esa indisciplina después de haber ganado cuatro partidos seguidos, y ante Cienciano del Cusco, se produjo esa lamentable situación que caracteriza a equipos chicos. Yo no estoy acostumbrado a dirigir a equipos chicos, y por eso se rompió todo. El fútbol no solo se juega con los pies, sino con capacidad de integrar, de valores, de respeto profesional y fundamentalmente de triangulación sincronizadas entre directivos, técnicos y jugadores. Pero cuando ni los directivos ni jugadores están en la misma sintonía que el técnico, es muy fácil salir.

