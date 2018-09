Séptimo en la Superliga argentina y a seis puntos del líder Atlético Tucumán, Boca Juniors sucumbió el último domingo ante River Plate por 2-0 en la Bombonera. El cuadro xeneize, acostumbrado a las victorias y no a las derrotadas, se muestra tambaleando y en ese escenario salió a declarar el mítico volante Juan Román Riquelme.

Siempre preciso cada vez que tiene un micrófono al frente, Juan Román Riquelme gambeteó cada una de las preguntas del panel de FOX Sports y apuntó la forma en que vio el desarrollo del Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate.

"Para mí, River el otro día se fue a defender. No es el Barcelona de Guardiola. Ojalá tengamos la suerte de volver a jugarles y que Boca le encuentre la vuelta al planteo del entrenador", indicó tan calmado y pausado como cuando llevaba el balón.

Juan Román Riquelme también descartó que el mal momento de Boca Juniors se deba al portero Agustín Rossi. El virtuoso mediocampista comentó que tiene que "mejorar"; pero, no cometió "grandes errores".

"Rossi es buen arquero. Salió campeón dos veces en dos años. Y hay que darle confianza. Todavía tiene para mejorar, pero no ha cometido grandes errores, salvo el gol contra Palmeiras. Es un arquero que no tiene mucha prensa y eso influye", comentó el ex volante.

Riquelme también ingresó en el territorio polémico. El eterno '10' xeneize opinó sobre la capitanía de Boca Juniors y respaldó a Carlos Tevez.

"Para nosotros Tevez es el capitán del equipo, con el perdón de Pablo Pérez. Es el distinto, el mejor y el que más nos representa", explicó Riquelme.

Boca Juniors, eliminado de la Copa Argentina y perdedor del Superclásico en la Bombonera, intentará exculparse ante Colón este domingo por la Superliga argentina.