Luego de la llegada del mediocampista italiano Daniele De Rossi a Boca Juniors, el club xeneize quiere continuar con esa línea y ahora busca la contratación de otra estrella de talla mundial que está en Europa. Sin tener el panorama claro sobre el futuro del Campeón del Mundo en Alemania 2006, el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme tiene el anhelo de contratar a un crack del Barcelona.

"No sabemos qué hará De Rossi, si se queda, si va a seguir. Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si se sentirá cómodo con nosotros o no, revisaremos el contrato también”, indicó el presidente de Boca Juniors Jorge Amor Ameal. Según el medio argentino Infobae, Juan Román Riquelme buscaría materializar el acercamiento que inició en enero del 2019.

Si bien Boca Juniors competiría con el Inter de Milán por la probable contratación del mediocampista chileno Arturo Vidal, desde el punto económico el club argentino no tiene nada que hacer contra el italiano; pero, la idea de la actual directiva es hacer un plan en el que el ‘Rey Arturo’ encuentre un verdadero trono hasta convertirlo en referente y líder.

El mediocampista mixto de 32 años cuyo pase pertenece al Barcelona de España, es una figura de recambio importante para el actual esquema táctico del técnico Ernesto Valverde. Aunque, según ‘Mundo Deportivo’, el chileno está incómodo con su relegado puesto y estaría buscando su salida. En ese escenario, el Inter de Milán es el que lleva la delantera. Dirigentes del cuadro ‘neroazzurro’ se habrían contactado con Fernando Felicevich, representante del volante. La idea es un préstamo con opción de compra por 20 millones de euros.

Valverde sobre salida de Vidal y Rakitic: "Quedan muchos meses"

Aunque también en la carpeta aparecen un par de nombres más. Igual de trascendentes e importantes, en Boca Juniors anhelan los retornos del chileno Gary Medel, hoy en Bologna de Italia, y el colombiano Edwin Cardona del Pachuca de México.

Recordando mejores tiempos para ambos, Medel no vive un buen momento en su club y hasta se peleó recientemente con su técnico en pleno partido. Por eso el presidente Jorge Amor Ameal, que lo tuvo en el 2009 y 2010 cuando el chileno disputó 18 partidos con la camiseta de Boca Juniors y anotó siete goles, buscará traerlo nuevamente a tienda xeneize.

Mientras que Cardona, fanático confeso de Juan Román Riquelme y admiración retribuida por parte del crack hoy vicepresidente segundo de Boca Juniors, termina su préstamo en Pachuca este 2019, y desde Monterrey (dueños de su pase) informaron que no contarán con él en la temporada por venir.

Boca Juniors busca armarse para tentar el título de la Superliga argentina, donde marcha segundo y un punto por debajo de Argentinos Juniors. Sólo faltan siete fechas para culminar y luego el xeneize tendrá que pensar en la Copa Libertadores 2020 en donde está ubicado en el grupo H junto a Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y el G3, que saldrá del ganador del C3 (Independiente Medellín vs. Deportivo Táchira) vs. C6 (Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán).