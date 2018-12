Antes de comenzar el evento estelar del UFC 232, Jon Jones tuvo una entrada al octógono muy especial con dos momentos marcados: su preparación fue al ritmo de Queen y su aparición en la arena fue con otro ritmo musical.

Antes de aparecer en su camino al octógono, Jon Jones estuvo meditando y preparándose con su equipo mientras sonaba "We are the champions", emblemática canción de la banda Queen.

Jon Jones fue ovacionado por el arena Forum Inglewood de California en su salida al octógono en el UFC 232. | Video: UFC

Tras ello, y luego de estar preparado, Jon Jones enrumbó hacia el octógono mostrando un semblante de confianza, sonriendo.

El que es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos fue ovacionado por el arena Forum Inglewood de California en su camino al main event.