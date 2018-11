River Plate vs. Boca Juniors: Maradona cuestionó a Macri por incidentes en el Monumental | VIDEO

El técnico de Dorados Diego Maradona arremetió contra el gobierno de Mauricio Macri en Argentina tras los incidentes en el River Plate vs. Boca Juniors durante la final de la Copa Libertadores.

"En Argentina no hay seguridad. Es un terror salir a la cancha, lastimosamente tengo que decir que soy muy argentino, (Macri) está haciendo un desastre. Hay robos por todos lados, la gente no come", afirmó Maradona tras la clasificación de Dorados, el equipo al que dirige, a la final del Ascenso MX.

"Ese es el cambio que votó la gente. Qué le va a importar a él que coma un chico de cinco años en Lomas de Zamora, si es hijo de millonarios, no sabe lo que es el barro", continuó el astro argentino

Maradona consideró que el gobierno de Macri es el peor de la historia. "Está todo desorbitado, en las elecciones engañó el presidente con mentiras, a mí no porque no lo votaría jamás. Hoy estamos peor que hace mucho tiempo. La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos de la Argentina", finalizó.

De la mano de Diego Diego Maradona, Dorados clasificó a la final de la Segunda División mexicana, el sábado por la noche, al eliminar a los 'Bravos' de Juárez. En el global, el 'Gran Pez' ganó 2-1.