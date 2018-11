El periodista deportivo Martín Liberman calificó de como "de cuarta" a la sociedad argentina al comentar los incidentes violentos ocurridos en la previa de la final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River Plate y Boca Juniors.

Una hora y media antes de la hora (inicial) prevista para el juego, un grupo de desadaptados lanzó piedras al bus que transportaba al plantel 'xeneize'.

A través de las redes sociales las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Precisamente sobre esto Martín Liberman reflexionó a su estilo.

"¡Que asco! Sociedad de cuarta. Agresiva, violenta. me da mucha pena ser parte de todo esto. El nivel de odio de la gente está en su máxima expresión. Hoy perdimos todos. No hay salida. La involución es constante. Para mi NO debería jugarse hoy en estas condiciones", escribió en Twitter.

Aunque en un inicio se especuló mucho en torno al desenlace del encuentro deportivo, finalmente Conmebol autorizó jugarlo a las 5:15 p.m. (hora peruana).

"Nos están obligando a jugar", manifestó Carlos Tévez en camerinos. El histórico volante ofensivo de Boca Juniors no ocultó su incomodidad por lo ocurrido.