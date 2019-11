DT







River Plate vs. Flamengo EN VIVO vía FOX Sports: el preciso momento en que ‘Gabigol’ tocó la Copa Libertadores previo al inicio del duelo en el estadio Monumental | VIDEO El delantero de 23 años Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa tocó la Copa Libertadores previo al inicio del partido entre el argentino River Plate vs. Flamengo de Brasil en el estadio Monumental de Lima, Perú. Según las creencias futbolísticas, el que lo haga no campeona