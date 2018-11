'Tano' Pasman y lo que hizo para sobrevivir a la primera final Boca vs. River por Libertadores | VIDEO

Boca Juniors empató 2-2 ante River Plate en La Bombonera por la final de ida de la Copa Libertadores. El cotejo atrajo a miles de fanáticos del mundo y, sobre todo, llamó la atención la situación del popular hincha 'Millonario' 'Tano' Pasman.

En la previa del cotejo, el veterano partidario del equipo de Marcelo Gallardo comentó que visitó al médico para evitar problemas cardíacos. Y ahora se animó a narrar cómo sobrevivió a la final de todas las finales del fútbol.

En el programa de la televisión argentina "PH, podemos hablar" de Telefe, el 'Tano' Pasman era uno de los invitados. Sentados en la mesa y comiendo una merienda, el popular hincha de River Plate comentó las precauciones que tomó para sobrevivir a la final soñada.

"Lo que pasa es que me mediqué el sábado. El médico me dijo: 'Tomá dos calmantes a las diez de la mañana, y a las dos y media o tres te tomás medio tranquinal'", expresó el 'Tano' Pasman ante las consultas del conductor Andy Kusnetzoff.

El 'Tano' Pasman, al igual que millones de fanáticos, vivió momentos de incertidumbre por la lluvia que azotó la ciudad de Buenos Aires, y que al final determinó que se suspendiera el partido entre Boca vs. River.

"Con la adrenalina del partido no me hacían efecto las pastillas. Luego se suspendió y me quedé dormido", contó el 'Tano' Pasman entre las risas de los panelistas. "El domingo tomé lo mismo", apuntó.

El 'Tano' Pasman será una de las sesenta mil almas que asistirán este sábado 24 de noviembre al Estadio Monumental de Núñez para presenciar la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.