Robert Rojas volvió a hablar de la lesión que sufrió jugando por River Plate ante Alianza Lima en la Copa Libertadores , a consecuencia de una patada de Aldair Rodríguez en los minutos finales del partido. El atacante nacional se arrepintió tras fracturar al defensor paraguayo y solicitó disculpas. A casi dos meses del incidente, el jugador del ‘Millonario’ revivió lo sucedido y descartó sentir rencor por el delantero ‘íntimo’.

“Al principio me sentí impotente, lloraba y lloraba, después cuando me iba a ir al hospital ya estaba más tranquilo, pensando cuánto me llevará (estar lesionado)”, empezó diciendo el zaguero en diálogo con TNS Sports al ser consultado sobre la lesión.

Luego comentó su reacción a las disculpas de Aldair Rodríguez, dejando claro que no guarda ningún resentimiento hacia el jugador de Alianza. “En el hotel vino a pedirme disculpas, yo lo tomé de la mejor manera, le dije ‘ya está’, ‘no pasa nada’, porque a veces no medimos cuando estamos adentro de la cancha, vamos sin darnos cuenta que metemos una patada”, detalló el central.

"A veces no medimos, le pudo haber pasado a cualquiera"



"A veces no medimos, le pudo haber pasado a cualquiera"

Robert Rojas, defensor de River, recordó la jugada de su dura lesión y admitió que aceptó rápidamente las disculpas de quien lo lastimó.

“Fue eso, no más, no creo que haya sido con mala intención. Estamos expuestos a esto, a cualquiera le pudo haber pasado”, añadió al respecto.

“Ya estaba hecho, después solo estaba pensando en la recuperación”, sentenció Robert Rojas, quien se recupera favorablemente tras ser operado de una fractura de tibia y peroné izquierdo.

En principio, se prevé que el defensor paraguayo estará al menos fuera de las canchas entre tres y cuatro meses, con lo que se perdió lo que resta de la primera etapa de la Copa Libertadores con River Plate.