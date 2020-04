Para muchos Roberto Carlos ha sido el mejor lateral izquierdo en toda la historia del fútbol. El brasileño, que cumplió 47 años este martes, destacó tanto en la Selección de Brasil como en el Real Madrid, donde jugó la mayor parte su carrera. Entonces, su voz siempre fue bien escuchada en el club blanco y así se comprobó el día que intercedió por el futuro de Marcelo Vieira.

En una entrevista para ESPN, Roberto Carlos contó una de sus tantas anécdotas que coleccionó en el Real Madrid. Esta vez, el recuerdo del exfutbolista brasileño tuvo como protagonista a su compatriota Marcelo, a quien evitó que lo cedieran apenas llegó al Bernabéu.

En el 2006, Marcelo fichó por el Real Madrid proveniente del Fluminense al costo de seis millones de euros. El lateral zurdo apenas tenía 18 años cuando llegó al Bernabéu y su puesto no estaba garantizado, ya que contaban con Roberto Carlos en esa banda. Ambos coincidieron en lo que fue la última temporada con los merengues del ahora embajador del club y comentarista del Real Madrid TV.

Entonces, para que tenga más oportunidades, el club español planteó la cesión por un año del entonces joven brasileño, pero Roberto Carlos lo impidió. “Coincidí con Marcelo aquí cuando tenía 18 años. El Madrid quería cederlo a algunos clubes aquí en España y yo fui el primero en decir que no, Nananinanão”, señaló el exfutbolista blanco.

Tiempo atrás, Marcelo había contado al Real Madrid TV cómo sucedió ese momento difícil para él. “Un directivo me llamó a su despacho y me dijo que querían cederme a otro club para que cogiese experiencia y que querían que volviese al año siguiente. Le dije que no me iba a mover del Madrid. Fue el peor momento porque sabía que el equipo no me necesitaba, pero fue el momento en el que más fuerte he sido”, dijo.

Roberto Carlos no solo tuvo ese gesto con Marcelo, a quien guardó mucho cariño y de cierta manera le “apadrinó”. Sus generosos actos también los realizaba fuera del terreno de juego. El exfutbolista brasileño acogió al actual lateral zurdo del Real Madrid en su casa, cuando por problemas de calendario no pudo retornar a Brasil en medio de la navidad.

“Yo sé de la importancia de la Navidad para las familias. Estando lejos de Brasil, tenía que tener una casa y sentirse como si fuera su casa. Yo vivía con mi tía y le he dicho: ‘Tía, viene Marcelo y su familia, búscale una mesa para que se sientan a gusto con nosotros”, narra Roberto Carlos.

