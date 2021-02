Conforme a los criterios de Saber más

¿Qué tienen en común Lionel Messi, Juan Román Riquelme, el brasileño Raí y Roberto Palacios? Todos llevaron la camiseta ’10′ en una final de Copa Intercontinental, hoy llamada Mundial de Clubes. El ‘Chorri’ aceptó el llamado de emergencia del Cruzeiro de Brasil a finales de 1997. El cuadro de Belo Horizonte había campeonado en la Libertadores -superó a Sporting Cristal en esa definición- y había perdido a algunas figuras (también a su técnico, el conocido Paulo Autuori). Para afrontar la final Copa Intercontinental, Cruzeiro se reforzó con Bebeto, Goncalves y el ‘Chorri’. A pesar del esfuerzo económico, no pudo recuperar su solidez futbolística y cayó 2-0 ante el Borussia Dortmund de Andreas Môller y del suizo Chapuisat. La FIFA ya homologó estas copas intercontinentales y hoy también tienen la etiqueta de Mundial de Clubes. Palacios puede decir que jugó una de sus finales, como la de esta tarde entre el Bayern y Tigres. Eso sí, su paso por Cruzeiro fue fugaz al acumular solo 5 partidosy 2 goles. Hoy, a sus 48 años, confiesa que no quedarse en Brasil un tiempo más fue una muy mala decisión.

-¿Cada vez que se juega un Mundial de Clubes te acuerdas del partido que disputaste ante Borussia?

Fue una experiencia muy linda. Son pocos los futbolistas privilegiados que pueden estar en una final de Copa Intercontinental (hoy Mundial de Clubes). No te imaginas todo lo que se vive en este tipo de competencias. El entorno y la expectativa fue impresionante. Jamás pensé en vivir algo así.

-¿Cómo se dio tu llegada al Cruzeiro?

Yo había terminado mi contrato en el Puebla de México. El técnico era el ‘Maño’ Ruiz, que en paz descanse. y y me dijo que no iba a contar conmigo en la siguiente temporada. Llegué a Lima de vacaciones, pero fue poco tiempo porque tuve que unirme a la selección peruana. Nos tocó cerrar las Eliminatorias ante Paraguay en noviembre de 1997 y unos días después me llama el Cruzeiro para jugar lo que restaba de la temporada para ellos.

-El toque especial a este recuerdo también lo da el número de tu camiseta. Jugaste con la ’10′ ante Borussia.

De hecho, eso es un plus, pocos pueden darse ese lujo. En Cruzeiro me trataron con mucho respeto cuando llegué, me habían seguido sobre todo por lo que hice en la selección y en Cristal. Apenas me incorporé me aclararon que iba a reemplazar a Palinha, que había dejado el equipo para irse a España (Mallorca).

-Curiosamente estuviste muy cerca de coincidir con Paulo Autuori...

Así es, él fue quien logró el título de la Libertadores en la final con Cristal, pero también se fue del club. Siempre conversamos de eso con Paulo, quien después me pudo dirigir en la selección y en Cristal. “Me hubiera gustado trabajar contigo en aquel tiempo”, me dijo una vez y yo me sentí muy halagado. Cuando yo llegué a Cruzeiro, estaba Nelsinho como técnico.

Roberto Palacios jugó cinco partidos en Cruzeiro y anotó dos goles. (Foto: Cruzeiro).

-En ese equipo de Cruzeiro coincidiste con dos históricos de la selección brasileña y campeones del mundo: Dida y Bebeto.

Bueno Dida ya estaba en el equipo desde la Copa Libertadores y Bebeto llegó solo para ese partido. Otros que destacaban en ese equipo eran Goncalves y Donizete, ellos también solo jugaron ese partido. Pero convivimos y entrenamos un mes juntos.

-¿Por qué no te quedaste más tiempo en el Cruzeiro?

Hoy puedo decir que fue una decisión apresurada. Cómo me fue mal en el Puebla, tenía ganas de una revancha en México, por eso quise volver para dejar un mejor recuerdo de mi nombre. Tecos ofreció comprar mi pase, pero Cruzeiro me comunicó que también querían contar contigo. De verdad que tomé una mala decisión, me debí quedar más tiempo allá. Probablemente si seguía en Brasil hubiera aprendido mucho más y mi futuro hubiera sido otro. Pero ya está hecho.

-¿Ese partido fue lo más cercano que tuviste de jugar un Mundial de selecciones?

Enfrentar a jugadores así queda como una satisfacción para mí. Incluso la figura de ellos era un campeón del mundo (Môller). Pero mi experiencia con los Mundiales de selecciones fue distinta. No pude jugar alguno, sin embargo me hicieron un homenaje muy bonito antes que se juegue el partido entre Perú y Francia. La FIFA se portó de manera genial conmigo, me explicaron por qué me pidieron viajar. Hasta hoy sigo muy contento por eso. Nunca busqué ese homenaje, nunca pensé que iba a llegar, pero pudo ir como invitado y agasajado FIFA.

-¿Qué es lo que más cuentas a tu entorno de ese partido?

Lo que siempre cuento es todo lo que viví antes del partido. Se me acercaban de todas las marcas deportivas para hacer fotos, para hacer publicidad; los periodistas siempre estaban en gran cantidad en el hotel. La gente llegaba con pancartas para tomarse fotos con los jugadores. La fiebre del fútbol en Japón es algo muy impactante.

-¿Fuiste como un guía para cuando te tocó a volver a Japón con la selección en 1999 (Copa Kirin)?

Sí, allí sí tengo una muy buena anécdota con los hinchas en Japón. Esa vez también mucha gente se acercaba al grupo, pero a mí me hablaban en portugués, tenían como referencia que yo jugaba en el Cruzeiro por ese partido. Y todos se acordaban de eso, fue curioso. Al menos eso sirvió para comunicarnos mejor con la gente allá.

Roberto Palacios volvió a Japón para disputar la Copa Kirín 1999. (Diseño: Depor)

-¿Qué falta para que un futbolista peruano vuelva a estar en una final de Mundial de Clubes?

Lo que pasa es que muchos jugadores se van más por gestiones de algunos empresarios. Los técnicos del extranjero muy pocas veces piden a un futbolista peruano. Digamos las cosas claras, los peruanos que son exportados son por gestiones de empresarios con contactos. Por eso, todos los que salen deben asumir que lo importante es destacar para ir a un club o una liga de más peso. Pero muchos de regresan al Perú a los cuatro o cinco meses. Hay que valorar más salir al extranjero y salir del fútbol peruano con la convicción de no volver más. El futbolista peruano debe ser más ambicioso y aprovechar cada minuto que alterna en un equipo de afuera. Un ejemplo a seguir es Pedro Aquino, llegó a un equipo pequeño, no dejó nunca de crecer, destacó y hoy está en el América, el club más importante de México. Yo también pude llegar al América, pero se me truncó por decisión de la directiva de Tecos.

-¿Qué te decían en Cruzeiro sobre la final de Libertadores con Cristal? Tú te quedaste muy cerca de estar en ese plantel rimense... te fuiste en 1996 al Puebla.

Hablamos muchas veces de eso, aunque los muchachos eran muy respetuosos conmigo hasta cuando hacíamos bromas con esa final de Copa. Siempre me decían lo complicado que se puso esa final. Yo me quedé a poco de estar, yo les decía que “se salvaron”. Conmigo esa final hubiera sido otra cosa (risas).

