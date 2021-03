Conforme a los criterios de Saber más

Sin haber jugado o anotado, Jefferson Farfán es el hombre del momento de la Liga 1. El regreso de la ‘Foquita’ a Alianza Lima ha generado expectativas no solo en el primer equipo blanquiazul, sino también como un referente para los blanquiazules. Su presencia también es motivación para los jóvenes talentos e inclusive será un impulsor de la bendita identidad de la que tanto se ha hablado.

Con el objetivo de desmenuzar todos estos puntos, conversamos con Roberto Guizasola, uno de los mejores amigos de Farfán y con el que ha compartido momentos inéditos desde su etapa como juvenil en el cuadro de La Victoria. El popular ‘Cucurucho’, que colgó los chimpunes hace dos años, no solo se enfoca a la versión futbolística del seleccionado peruano, sino también a su aspecto humano, el solidario al ser una pieza clave en su proyecto de ayuda social denominado la ‘Casa de Alejita’.

-¿Qué sensaciones te dejaron ver nuevamente vestido de blanquiazul a Farfán?

Estoy muy feliz. Tengo sentimientos encontrados porque me traslada a nuestra etapa de niños, de toda esa nostalgia, prácticamente acompañándolo en gran parte de su carrera. Nos conocemos desde los 12 años y hemos jugado juntos casi toda una vida, hasta los 21 años, edad con la que dio el salto a Europa. Ver ese crecimiento de Jefferson ha sido algo demasiado hermoso, de llegar a convertirse en un futbolista de élite, de estar un buen tiempo en el extranjero. Ahora ha retornado, con esa misma humildad que lo caracteriza, con el reto de venir en un momento delicado en Alianza Lima y sabiendo que debe asumir la responsabilidad de liderar al equipo. Como amigo, siempre estaré al lado de él para poder ayudarlo con cosas positivas que le sumen.

-¿Qué anécdotas recuerdas con él en Alianza Lima?

Tengo muchísimas anécdotas desde menores hasta en el primer equipo. No obstante, me gustaría destacar que él desde muy pequeño nunca dudó para ir adelante a los desafíos, siempre fue un hombre decidido.

-Con el regreso de Farfán, ¿el club recupera esa identidad de la que tanto se ha hablado en la última temporada?

Es muy importante su presencia. Actualmente, la identidad importa mucho en el club. La situación que pasó Alianza Lima ha sido muy triste. No necesitamos buscar culpables, simplemente hay que ponerse la camiseta y salir adelante. Gracias a Dios el TAS salió a favor del equipo, pero también esta resolución nos indica que hay que hacer las cosas bien para un mejor futuro de nuestro fútbol, de las familias del universo de este deporte en el Perú. Se debe dejar un precedente para la generación que viene, de organización, de que se maneje mejor la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esto es positivo. En cuanto a Alianza, hoy tiene la oportunidad de volver a estar en Primera División y los jugadores que están tienen la suerte de vestir una maravillosa camiseta. Yo sé que van a salir adelante.

Roberto Guizasola jugó junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero la categoría 84 de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

-¿Realmente sentías que se había perdido la identidad?

No nos podemos esconder de la realidad. Gracias a Dios tenemos dentro de la división de menores a Jaime Duarte, persona identificada con Alianza Lima toda la vida. Para mí él es el abanderado como en su tiempo fue (Rafael) ‘Cholo’ Castillo en hacer prevalecer nuestra identidad aliancista. Asimismo, deberíamos contar con exfutbolistas de la casa que contribuyan en las diversas categorías como lo hace Sporting Cristal, que es un ejemplo a seguir. Juan Jayo, José ‘Pepe’ Soto y Waldir Sáenz ayudarían mucho en la formación de los juveniles. Esa debería ser una gran apuesta en la institución.

-¿Sientes que Jefferson como imagen de Alianza Lima va a fortalecer las divisiones menores del club?

Él tiene una oportunidad grandísima en Alianza Lima, el de encaminar a los más jóvenes a seguir su camino. Jefferson retorna al club donde prácticamente ha conseguido todo, dentro y fuera. Ahora, imagínate a toda esa generación de niños que lo ven, de la expectativa que ha empezado a generar. Es algo hermoso, es demasiado lindo porque él también fue un niño soñador, que quería jugar a nivel profesional el fútbol, de mostrarse en el exterior, de triunfar. Todo eso lo ha cumplido y en esta nueva etapa, los más jóvenes lo ven con mucha admiración, como un ejemplo a seguir.

-Con la llegada de Farfán, ¿cómo imaginas el actuar de los rivales en los partidos frente a Alianza Lima?

Siempre está ese plus de jugar contra Alianza Lima y ahora eso crece más con la presencia de Jefferson. Todos los partidos van a ser más difíciles, siempre se aparece la presión, pero se ha armado un buen grupo, con un gran técnico (Carlos Bustos), que debe encargarse de brindar el soporte necesario para que el club se mantenga en las posiciones que siempre se le exige, en los primeros lugares.

Roberto Guizasola junto a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero crean albergue en Puente Piedra

-Entonces, ¿confías en esta plantilla?

Sí y con Jefferson como abanderado. Para mí esto es un conjunto de todo lo que se necesita para la campaña. Experiencia y juventud para afrontar este nuevo desafío que tiene Alianza Lima. No creo que pasen la terrible situación que vivimos (en el 2020), sobre todo porque se dispone de jugadores con un amplío recorrido.

-La categoría 84 es recordada por haber promovido una gran cantidad de futbolistas a Alianza Lima, pero muchos se olvidan que uno de los pilares fue la educación…

El aspecto del que hablas nos ayudó muchísimo y llegó gracias a Constantino Carvallo. Él fue la persona que nos brindó la oportunidad de integrarnos a una clase social alta, de abrirnos las puertas de su colegio. Yo venía de Puente Piedra, de un colegio donde a veces no tenía ni carpeta, y de repente estaba en Barranco, en un lugar donde lo tenía todo. El estrato social era muy distinto y Constantino buscó esa mezcla, de poder unirnos y de enseñarnos que todo se hace con respeto, con valor. Ese fue su gran trabajo. Me considero como su hijo porque ahora llevo su legado junto a Jefferson, el de retribuir todo lo que hicieron conmigo.

-¿Ese fue tu principal empuje para dar vida a la ‘Casa de Alejita’?

Claro y también las historias de nuestras vidas. Si hablas de Jefferson, hablas del profesor Óscar Montalvo, de Constantino, de su madre. De mi parte, puedo mencionar a muchas personas importantes en mi vida. Tuvimos mucha suerte, fuimos afortunados. Cuando se habla de la categoría 84 y de que salieron una gran cantidad de jugadores, también se debe indicar que fue por la mezcla de la educación y el fútbol. Eso nos abrió otro panorama y lo más importante es que mis compañeros llegaron a cumplir su sueño. Por eso, a través del tiempo, lo poco que pudimos ganar en el fútbol invertimos en esta ONG. La creamos con mucho amor porque cada vez que vemos un niño, observamos nuestras historias de vida. Hay que darle más amor, más atención, eso es retribuirle al mundo lo que hizo con nosotros y no podemos olvidarnos de nuestras raíces.

-¿Cuál es el proceso para ingresar a la ‘Casa de Alejita’?

Cuando comenzamos el proyecto realizábamos convocatorias, reclutábamos niños de bajos recursos con talento para el fútbol. Lo hicimos una sola vez porque luego apareció la pandemia. Ahora hemos sumado las academias, que se denomina Corporación RG. Los chicos se acercan, los vemos y pasan las pruebas. Si cuenta con condiciones futbolísticas, si la asistenta social indica que es de familia humilde y lo más importante, si quiere estudiar, pues forma parte de la casa hogar. Nosotros buscamos a niños que deseen aprender. Para nosotros, sin estudio no hay fútbol. Ese es el lema que manejamos. Ya hemos reclutado a 30 chicos que viven en la casa hogar y tenemos capacidad para otros 30 que llegarán a futuro.

-¿La academia está funcionando ahora mismo?

Sí. Todas las personas que quieren mandar a sus hijos para que ver cómo están se acercan a la academia. Por ahora tenemos la sede en Puente Piedra y funciona con un aforo del 30% debido a la pandemia. Nosotros cumplimos un exhausto protocolo de bioseguridad que le otorga tranquilidad a los chicos. Además, estamos cerrando un convenio con la Municipalidad de San Martín de Porres para hacer una segunda ‘Casa de Alejita’, para apoyar en este distrito. Es importante resaltar que más allá de sacar futbolistas lo que anhelamos es que los niños apunten a una carrera técnica, un soporte que les sirva en la vida. No todo es la pelota. En verdad este proyecto que iniciamos junto con Jefferson nos está otorgando muchas alegrías, se siente en paz al ayudar a muchas personas. Es un trabajo duro, complicado, pero ahí estamos, dándole.

La broma pesada de la que fueron víctimas Farfán y Guizasola

-¿Qué es lo que más te enorgullece de este proyecto?

Me siento feliz porque vez el cambio del niño, del cómo habla, del cómo se dedica a estudiar. La ‘Casa de Alejita’ es un soporte para sus vidas, pero es un trabajo complicado. Me encantaría que más empresas privadas trabajen con nosotros, de salvar a muchos niños porque al final van a contribuir a favor de la sociedad. En la casa hogar lo primero que le damos son valores y no solo se cuenta con un comando técnico para el fútbol, sino también con una psicóloga, profesores, nutricionista y una madre sustituta que se encargue de los niños, que entran el lunes y salen el sábado. Hay un trabajo de logística detrás de todo esto.

-¿No te gustaría formar un vínculo con Alianza Lima?

A todos nos gustaría, pero eso depende de la institución, no tanto de nosotros. Nosotros hacemos esto de corazón porque queremos que los niños estén felices, no buscamos nada a cambio. Queremos acompañar a los niños en sus sueños. Ya en el tema institucional del club queda prácticamente en manos de los encargados. Eso sí, a pesar de no haber ningún vínculo entre ambos, lo hacemos en nombre del club Alianza Lima, de ese proyecto que hicieron hace 25 años con el Colegio Reyes Rojos a través de Alberto Masías (directivo) y Constantino Carvallo. Imagínate, a través de la línea de tiempo, como jugador aliancista, agradecido por mi formación decido crear la casa hogar. Estoy muy agradecido por ese apoyo, que más le voy a pedir a la vida. Ahora, el legado tiene que continuar. A veces los futbolistas olvidamos nuestras raíces y eso no debe pesar porque pierdes la esencia del ser humano. Se trata que los chicos más tarde, cuando les vaya bien, puedan hacer una nueva casa hogar y sigan la cadena de apoyo con los más necesitados. Que no se pierda la oportunidad de forjar un mejor destino.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Jefferson Farfán y su primer entrenamiento con Alianza Lima (Video: @ClubALoficial)