Luego de que los rumores fueron cobrando fuerza en las últimas horas, finalmente Roberto Mosquera fue anunciado como técnico de Sporting Cristal. De esta manera, el entrenador nacional pegará su regreso al Rímac después de su exitoso paso entre el 2012 y 2013, cuando le tocó salir campeón nacional con los celestes. Y, según lo que nos permite medir hoy las redes sociales, para el hincha rimense no hay un mejor reemplazante para Manuel Barreto que el experimentado entrenador. Salvo alguna excepción, el fanático está contento con la vuelta del profesor.

¿Pero cuáles son las razones por las que Mosquera inspira plena confianza en los seguidores rimenses? La primera, sin lugar a dudas, es que ya sabe lo que es salir campeón en La Florida. En aquel 2012, no solo levantó el título nacional, sino que además lo hizo dirigiendo un equipo que practicaba un fútbol vistoso. En este, destacaban nombres como Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, entre otros. Además, Mosquera como futbolista también fue identificado con la institución.

Otro plus es que vuelve a Cristal tras sacar campeón a Binacional y tuvo un rendimiento más que aceptable en su periplo en Bolivia: con Jorge Wilstermann llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras con el Royal Pari clasificó a octavos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, este gran presente de Mosquera no se construyó de la noche a la mañana. Es más, el comienzo de su carrera como entrenador no fue el más auspicioso que digamos. A continuación lo repasamos.

Año Club Partidos dirigidos PG PE PP 1995 Unión Huaral 14 2 3 9 1996 Sporting Cristal 4 2 1 1 2000 Deportivo Pesquero 27 12 5 10 2001 Unión Minas 10 4 1 5 2001 Deportivo Wanka 26 10 5 11 2002 Deportivo Wanka 22 5 4 13 2002 Coronel Bolognesi 21 8 4 9 2003 Coronel Bolognesi 37 17 9 11 2004 Coronel Bolognesi 7 1 0 6 2004 Melgar 26 9 5 12 2005 Melgar 25 7 6 12 2006 Sport Boys 13 2 3 8 2007 Deportivo Municipal 21 6 6 9 2008 Coronel Bolognesi 21 3 3 2 2009 Coronel Bolognesi 8 7 15 22 2010 Sport Huancayo 13 6 2 5 2011 Sport Huancayo 30 15 5 10 2012 Sporting Cristal 46 27 11 8 2013 Sporting Cristal 27 12 7 8 2013 Juan Aurich 13 9 2 2 2014 Juan Aurich 47 21 12 14 2015 Juan Aurich 42 13 10 19 2016 Alianza Lima 35 14 9 12 2017 Jorge Wilstermann 32 13 7 14 2018 - 19 Royal Pari 71 30 15 26 2019 Binacional 12 7 2 3

Su primera experiencia como primer entrenador fue dirigiendo al recién ascendido Unión Huaral en 1995, club con el que perdió la categoría. Al año siguiente fue asistente de Sergio Markarián en la dirección técnica de Cristal por dos años, donde alcanzaron el éxito: salió campeón del Descentralizado 1996 y obtuvieron el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997.

Con Don Sergio la relación fue muy respetuosa y sólida. Incluso en la despedida oficial de Markarián de Sporting Cristal, uno de los más conmovidos fue Mosquera. “Markarián es un genio, tuvo la oportunidad de colaborar con él, pero al final mi colaboración fue por fuera. Y quizá fue mucho mejor así", declaró el entrenador peruano, al hacer referencia al proceso del ‘Mago’ en las Eliminatorias para el Mundial 2010.

Mosquera debutó como técnico en 1995 a cargo del Unión Huaral. (Foto: GEC)

En los siguientes años, Mosquera dirigió a una serie de equipos provincianos en Perú, destacando solo su pao por el Coronel Bolognesi entre 2002 y 2005. Con los tacneños realizó buenas campañas y lo clasificó por primera vez a una copa internacional. En 2007 y 2009 perdió la categoría con Deportivo Municipal y Bolognesi respectivamente. Es decir, hasta esa parte de su carrera, el técnico peruano había descendido con tres clubes y no sabía lo que era ser campeón. A esto se le suma que sus números en general no eran positivos, como se puede repasar en el cuadro que elaboramos.

Pero, la suerte de Mosquera cambió en el 2011. Dirigiendo a Sport Huancayo logró ubicar tercero a dicho club en el torneo nacional de aquel año, y lo clasificó por primera vez a una Copa Libertadores. Su buena campaña fue reconocida por la prensa y el hincha, por lo que fue distinguido como el mejor entrenador de aquella temporada.

Poco antes de su experiencia en Huancayo, Mosquera pudo ser asistente otra vez de Markarián, pero por discrepancias dirigenciales con la Federación Peruana de Fútbol no pudo concretarse esa opción. Sin embargo, el ‘Mago’ siempre tuvo el mejor de los conceptos sobre Mosquera e, incluso, fue decisivo en su llegada a Sporting Cristal en el 2012. La opinión del uruguayo pesó para que Francisco Lombardi, en aquel tiempo dirigente del cuadro celeste, elija a Mosquera para el proceso que culminó con el campeonato nacional hace ocho años.

En aquellos pasajes exitosos, estuvo acompañado de su asistente técnico, Duilio Cisneros. Él retrató al profesor Mosquera de la siguiente manera: "Pasé de ser su asistente a que me diga: ‘Eres mi hermano menor’. Nuestras esposas se conocen, hasta mi hijo le dice ‘Tío’. En el trabajo, es muy serio y riguroso, teniendo un buen manejo de los grupos. Una de sus principales virtudes es haber sido un buen jugador, siempre trata de mantener al equipo unido”.

Dos de los técnicos con mayor recorrido en la historia reciente de la selección peruana son el mismo Markarián y Juan Carlos Oblitas. Cuando el uruguayo se fue de la Blanquirroja recomendó por segunda vez a Mosquera para un trabajo. En el informe final que dejó en la Videna está el nombre de Roberto Mosquera, como una de las opciones principales para reemplazarlo en el cargo.

“Mosquera ha hecho más méritos que Bengoechea para dirigir a la selección peruana”, dijo Juan Carlos Oblitas en el año 2014. El ‘Ciego’ aún no asumía como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Aún estaba lejos ese 2015, cuando finalmente se decidió integrar a Ricardo Gareca, al comando técnico del cuadro bicolor.

Después del mencionado año 2011, la carrera de Mosquera fue en ascenso. Como se dijo párrafos atrás, sacó campeón al cuadro cervecero después de siete años y en 2013 pasó a dirigir al Juan Aurich. Con el cuadro chiclayano obtuvo el Torneo Apertura 2014. Fruto de estas buenas campañas fue contratado por Alianza en el 2015, aunque los resultados en aquel momento no lo acompañaron en tienda blanquiazul.

Sin embargo, después de pelear por los primeros lugares en Perú durante cuatro años, supo resurgir como el ave fénix en el fútbol boliviano y con Binacional, el equipo de Juliaca que hizo historia al vencer a Alianza Lima en la final de la Liga 1, en el pasado diciembre. Por todas estas razones (y opiniones) uno podría decir que, en su vuelta a Sporting Cristal, el técnico llega, quizá, en el mejor momento de su carrera.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS