Binacional puede convertirse en campeón del fútbol peruano este domingo en Matute. El cuadro dirigido por el estratega Roberto Mosquera llega al duelo contra Alianza Lima con la ventaja de 4-1 obtenida en Juliaca; pero, no por eso el entrenador se ve como “candidato” al título. Pese a la amplia diferencia, el técnico prefiere ampararse en el hermetismo y el silencio del plantel.

Binacional arribó muy temprano este sábado 14 de diciembre al aeropuerto internacional Jorge Chávez. La delegación fue esperada por la prensa deportiva para poder conversar sobre las impresiones de los jugadores y la del técnico de cara a la final ante Alianza Lima en Matute este domingo. Pero, a diferencia de anteriores oportunidades, Roberto Mosquera fue el único que se detuvo para conversar con los periodistas.

“Primeramente gracias por estar acá. Dice mucho del interés que tienen los medios de comunicación. Es un privilegio que se hayan dado el trabajo de buscar unas palabras de nosotros. Los jugadores no van a declarar nada”, empezó Roberto Mosquera revelando el pedido que le hizo a sus dirigidos.

Declaraciones de Roberto Mosquera

Posteriormente el técnico Roberto Mosquera realizó una comparación entre la primera final y esta segunda. El estratega declaró que por las situaciones que se dieron en Juliaca, ahora están en un mejor porcentaje. También manifestó que fue difícil “administrar el dolor”, aspecto que definitivamente “no es su especialidad”.

“Ahora sí estamos al 100%. En ese partido (el de la ida en Juliaca) estábamos al 50%. En la primera final no dormimos 3 días, no entrenamos y obviamente no era nuestro mejor momento por lo que pasó con Juan Pablo Vergara horas antes del enfrentamiento", dijo Mosquera. Luego continuó “hemos entrenado y nos hemos alimentado de la manera adecuada, así que vamos a ver un Binacional más potenciado en este partido contra Alianza Lima”, terminó el técnico.

Binacional se medirá ante Alianza Lima este domingo 15 de diciembre en el estadio de Matute. El cuadro del estratega Roberto Mosquera llega con una ventaja de 4-1; pero, el plantel del técnico Pablo Bengoechea quiere ir por la victoria y el milagro para dar la vuelta una vez más.

Perú: La previa de Alianza Lima vs Binacional en datos