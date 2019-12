Finalmente se confirmó que Roberto Mosquera no será el técnico de Binacional para la temporada 2020. El estratega no logró un acuerdo con el cuadro de Juliaca, que este viernes anunció su no continuidad.

Continuidad de Roberto Mosquera (16/12/2019)

Así como Mosquera, hay otros dos técnicos en los últimos años que no siguieron en sus cargos pese a levantar la copa de campeón. Coincidentemente ambos se fueron de Cristal.

2019 - Roberto Mosquera – Binacional

NO SIGUIÓ

El entrenador llegó a Juliaca para el Torneo Clausura, luego del mal inicio en las cinco primeras fechas. Con el mismo equipo se mantuvo entre los primeros del acumulado y clasificó directamente a la final, en la que se coronó ante Alianza Lima.

Tras varias divergencias con la directiva, no llegaron a ningún acuerdo y este viernes Binacional anunció que no seguirá en el cargo. Mosquera dirigió antes de llegar a Juliaca a Royal Pari y Wilstermann de Bolivia.

2018 - Mario Salas – Cristal

NO SIGUIÓ

En cumplimiento de una cláusula de su contrato, el técnico chileno dejó el cuadro celeste tras celebrar el título. Pese a que tenía vínculo por todo un año más, Salas decidió partir al Colo Colo de su país, club del cual es hincha y con el cual logró títulos como jugador.

“La pena de dejar la mejor institución del Perú, de dejar atrás una huella imborrable, un año espectacular. Ha sido uno de los años más felices de mi vida y espero en algún momento volver”, fueron sus palabras en su despedida.

El ‘Comandante’ sigue al mando del Colo Colo, donde hace unos días decretó la salida de Jorge Valdivia, uno de los jugadores íconos del plantel.

Sporting Cristal | Mario Salas

2017 - Pablo Bengoechea – Alianza

CONTINUÓ

Tras el título conseguido ganando el Apertura y el Clausura, el técnico charrúa renovó su contrato por todo el 2018 “en busca del Bicampeonato”, tal como él mismo lo dijo. Pablo Bengoechea regresó al año siguiente y se quedó a un paso de lograr su objetivo al caer en la final ante Cristal.

A finales del 2018 se dio una despedida, ya que el uruguayo priorizó temas personales y no siguió en el cargo, sin embargo, regresó luego de medio año para dirigir el Clausura y clasificar a la final, que perdió ante Binacional

2016 - Mariano Soso - Cristal

NO SIGUIÓ

Tan solo un día después de coronarse campeones, Mariano Soso renunció a su cargo al mando de los rimenses, pese a que tenía vínculo que lo ligaba por todo el siguiente año. “Tengo un desgaste irreversible en función a las competencias en corto y mediano plazo en las que participará el club. Me voy porque esta labor demanda una energía que no tengo, sentiría que sería un acto de egoísmo ante una institución que me ha valorado”, explicó.

Tras su experiencia en Cristal, donde empezó como asistente de Claudio Vivas en el 2013, y continuó con Daniel Ahmed, con quien conquistó el título del 2014, Soso pasó a dirigir Gimnasia y Esgrima de Argentina para en el 2018 llegar a Emelec, donde logró el campeonato.

2015 - Reynoso – Melgar

CONTINUÓ

El técnico peruano tuvo un largo proceso en Melgar. Llegó en enero del 2014 y pese a ser el mejor en la tabla acumulada, solo pudo clasificar a la Copa Sudamericana. Al año siguiente logró el título tras vencer a Cristal en la final.

El 'Cabezón' siguió al mando del cuadro characato hasta octubre del 2017, cuando dejó el cargo para pasar a formar parte del comando técnico de Enrique Meza en el Puebla de México.

Este 2019 regresó al fútbol peruano para dirigir al Real Garcilaso, pero apenas duró la mitad de temporada.

Puebla ganó 2-1 a Juárez y así fue la celebración del entrenador peruano Juan Reynoso.

OTROS TÉCNICOS

La gran mayoría de técnicos que salieron campeones en este siglo continuaron en sus cargos en el club. Para encontrar al último técnico campeón que no continuó fue el brasileño Paulo Autuori, quien logró el título en el 2002 y al año siguiente asumió la dirección técnica de la selección peruano.

Un año antes fue el también brasileño Bernabé Herráez quien tuvo que dejar al equipo campeón. En el 2001 llegó en octubre a Alianza Lima y ganó el título nacional –luego de que a ese equipo blanquiazul lo dirigiera Ivan Brzic, Autuori y Jaime Duarte-. Al año siguiente no siguió en el cargo y se va a dirigir a su país.