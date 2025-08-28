Roberto Mosquera es un exfutbolista exitoso, pero que también supo ganarse un nombre como entrenador, alcanzando campeonatos nacionales en la Liga 1 Te Apuesto con diferentes clubes y que ha llevado su talento al fútbol internacional.

Tras dejar la Universidad César Vallejo por temas de salud, antes de que el club de Trujillo descienda a Liga 2, asumió hace algunas semanas las riendas de Alianza Universidad, comprometido seriamente con la parte baja de la tabla general.

Al respecto, ‘Mou’ contó las razones por las que decidió dirigir al club de Huánuco, pese a la situación antes descrita.

“Nos llamaron de cinco equipos, estábamos cerca de Oriente Petrolero, pero lo de Alianza Universidad nos sedujo por dos cosas: sabíamos qué tipo de personas manejan el club y la seriedad que tienen en todo”, dijo en declaraciones L1 Max.

“Hablé con el comando técnico y les hice la propuesta de venir en una situación delicada. Son equipos que se tienen que mantener en primera división. No soy Batman ni Robin, pero trabajamos para sacar adelante las cosas”, añadió.

Con el descenso administrativo de Deportivo Binacional, hasta el momento, el campeonato se queda con 18 clubes y en el acumulado Alianza Universidad se ubica en la casilla 17 con apenas 18 puntos, solo por encima de Comerciantes Unidos.

