China, la nación que más personas congrega en el mundo, no permite que sus ciudadanos tengan doble nacionalidad; por eso, el futbolista Roberto Siucho Neira renunció a su pasado peruano para afrontar el futuro como chino. Renombrado como Xiao TaoTao, el ex jugador de Universitario de Deportes podría ser convocado para vestir la camiseta del país asiático

Roberto Siucho Neira tuvo que pagar aproximadamente 120 euros para empezar con el trámite para renunciar a la nacionalidad peruana. La gestión, nada engorrosa, le permitió dejar en el pasado la tierra que lo vio nacer un viernes 7 de febrero de 1997, para poder nacionalizarse chino.

En un país con amplias restricciones para sus ciudadanos, la nacionalización de Roberto Siucho se explica sólo por el fútbol. El jugador se hizo chino para no ocupar plaza de extranjero en su actual club: el Guangzhou Evergrande. Beneficiado con su pasado sanguíneo, los trámites para que el ex peruano sea rebautizado como Xiao TaoTao se aligeraron gracias a su abuelo.

En la ciudad de Dachong, condado de Xiangshan de Guangdong en China, nació el abuelo de Roberto Siucho. Por este motivo se pudo acelerar con los trámites de nacionalización del ex jugador de Universitario de Deportes. Pero este no es un acto apresurado. Contraria a las acciones que se ven en el campo de juego, la posibilidad de obtener la ciudadanía China pasó por la mente del ex peruano desde el mismo momento en que se fue. Fue una alternativa anticipada, pensada y metida desde el 2019.

“Llegado el momento, evaluaré la situación. Primero, tengo que terminar de adaptarme al fútbol de acá. Todo es un proceso. Aunque también, para mí, sería un privilegio vestir la blanquirroja, pero hay que ser realistas. Estuve sin competencia un buen tiempo y recién he jugado algunas fechas”, relató Siucho para el Diario Depor en el 10 de mayo del 2019.

Recientemente el ex futbolista Juan Carlos Oblitas, hoy director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, reveló para el mismo diario la situación que se vivió en la interna de la selección peruana y confesó que el entorno del fútbol sabía que Roberto Siucho se fue a China para adquirir la nacionalidad.

“En un determinado momento, Roberto Siucho fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca. Los que estamos metidos en el tema fútbol, sabíamos que él fue hasta China para adquirir la nacionalidad. Eso es un tema personal y hay que respetarlo”, comentó el viernes 14 de febrero del 2020.

XIAO TAOTAO, el significado del nombre

El nuevo nombre de Roberto Siucho Neira es tan misterioso como la cultura China. Y las formas de llamar a alguien en el país asiático, y su significado, engloba una serie de enigmas difíciles de entender. Ligado a los caracteres y a las distintas interpretaciones, un término podría indicar hasta diez cosas; por eso, es vital identificar el carácter para poder dar una primer traducción.

“En chino los nombres deben coincidir con el apellido para darle mejor significado, lo cual no es sencillo. Los hombres suelen recibir nombres que muestran valores o remiten a la fuerza, la prosperidad, etc. Las mujeres reciben nombres que remiten a la belleza, a la delicadeza", comenta Patricia Castro Obando, peruana radicada en Pekín desde el 2003 con una licenciatura en Literatura y Lingüística, un magíster en Comunicaciones y un doctorado en Antropología en la PUCP y un doctorado en Relaciones Internacional (Historia, Política y Sociedad China) en la Universidad de Beijing.

“Depende de los caracteres el significado. Es decir ‘Tao’ significa por lo menos diez cosas, solo si veo los caracteres puedo saber el verdadero significado”, indica Patricia.

“El primer carácter Xiao es su apellido. Los dos siguientes, y que suelen repetirse en los nombres, es su nombre de pila: Taotao”, explica Patricia. “Los apellidos no se traducen, esto es una traducción literal forzada”, precisa brindando más detalles sobre el significado del nuevo nombre de Roberto Siucho.

“'Grandes Olas’ es su nombre y ‘Desolado’ es su apellido, si lo traducimos literalmente”, explica Patricia. “Este es un nombre muy poético, por lo tanto alguien se lo dio. Refiere a alguien que viene solo de lejos, cruzando el mar. ‘Grandes Olas Desoladas’”, detalla.

Así pues, Xiao TaoTao adoptó la nacionalidad china renunciando a la peruana para no ocupar plaza de extranjero en el país que más habitantes tiene en el mundo. Con el caso del ex Roberto Siucho, son diez los futbolistas los que se han nacionalizado chino para afrontar así el futuro dejando su pasado atrás.

