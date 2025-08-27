Una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo peruano se apagó a los 81 años de edad. [VIDEO]
Redacción EC
Este miércoles 27 de agosto, Roberto Zegarra, legendaria voz del periodismo deportivo, falleció a los 81 años, informó RPP.

En casi 60 años de trayectoria, ‘Zegarrita’, como era conocido, acompañó a oyentes y televidentes con su característica voz. Es, sin duda, uno de los mejores narradores que brindó el periodismo peruano.

Zegarra, además, tuvo el privilegio de cubrir los mundiales de México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

