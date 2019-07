Roger Federer, el jefe de la resistencia veterana

Por Eliezer Benedetti



En un mundo deportivo donde la precocidad de los atletas llama cada vez más la atención, donde la apuesta por la sangre joven es una constante, todavía es posible encontrar casos antagónicos. Uno de ellos y el más representativo en la actualidad es el de Roger Federer, el verdadero jefe de la resistencia veterana.

A punto de cumplir 38 años -el 8 de agosto próximo-, el tenista suizo sigue alimentando su leyenda pese a que el domingo no pudo concretar su novena corona en Wimbledon, tras caer ante nada menos que Novak Djokovic en cinco sets. Pero más allá de la derrota, llama la atención la resistencia del suizo para protagonizar la batalla más larga de la historia (4 horas y 57 minutos) sobre la hierba del All England Club.

A pesar de su edad, Federer continúa jugando el tenis a un altísimo nivel y nos sigue deleitando con partidos fantásticos. De hecho, aún es complicado admitir la derrota de Roger, quien en líneas generales jugó mejor que ‘Nole’. Pero desperdició sus oportunidades y eso le costó caro; no obstante, continúa ganándose la admiración del mundo.

Es así que ‘Su Majestad’, quien había alcanzado el centenar de títulos hace unos meses en Dubái, vuelve a poner de manifiesto que se mantiene vigente y en gran nivel, y que aún tiene para rendir mucho más. No sorprendería si en un corto tiempo el suizo se convierte en el tenista más galardonado de la historia: está a siete títulos de los 109 que conquistó el estadounidense Jimmy Connors.

Federer se ha convertido en un ejemplo a seguir para los jóvenes deportistas. El suizo no tiene límites y lo demuestra en cada torneo. La edad no le pesa, está clarísimo. Él sigue haciendo lo que ama con mucha pasión y, sobre todo, a un nivel de excelencia admirable. Chicos que apenas nacían cuando él debutaba en el circuito profesional todavía no pueden vencerlo.

-La tiranía del 'Big 3'-

Si hablamos de veteranos en el ATP, tenemos que hablar del ‘Big 3’. Esta dinastía formada por Djokovic (32 años), Rafael Nadal (33) y Federer (37) sigue dando cátedra, la cima del ránking ATP les pertenece como hace década y media. Aún es muy complejo sentarse en la misma mesa de este trío.

Si contamos desde que Federer ganó el Open de Australia en el 2017, todos los títulos de Grand Slam disputados hasta hoy (11) tienen la firma del ‘Big 3’. Nadie se ha atrevido a arrebatarle algún trofeo mayor, y el suizo y Nadal ya tenían más de 30 abriles; ‘Nole’ los cumplió recién en mayo de aquel año.

Djokovic, Nadal y Federer han ganado los últimos 11 Grand Slams disputados en el circuito ATP. (Foto: ATP)

Hablemos también de la tiranía ejercida por los tres el mundo del tenis. Nadal ganó en el 2005 su primer 'Major' (Roland Garros) y, desde entonces, el ‘Big 3’ ha disputado 58 torneos mayores, ganando 50 de ellos. Es decir, solo ha cedido 8 trofeos. Con todo esto, ¿alguien aún duda del poderío de este trío?

El ‘Big 3’ sigue argumentando en títulos que son el pasado, presente y también lucen como el futuro del tenis. Talento, disciplina, ingenio y otros factores más les permite rendir al máximo nivel y seguir dominando el planeta tenis.

-Veteranos exitosos-

Cuando un deportista pasa los 30 ya está pensando en un posible retiro, pero este no es el caso del deporte más memorable de la raqueta. En el 2003, solo 10 jugadores con más de 30 integraban el top 100; hoy hay 34.

Así como Federer, hay una lista de deportistas longevos que han tocado la gloria de la misma manera. Podemos mencionar algunos nombres como el basquetbolista Michael Jordan (40), el boxeador Bernard Hopkins (51), el piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio (46), el tirador Oscar Swahn (64), el ciclista Chris Horner (43), el futbolista Dino Zoff (40), el tenista Ken Rosewall (37), los golfistas Julius Boros (48) y Tiger Woods (43), entre otros.

Michael Jordan, la leyenda del basquetbol, jugó hasta los 40 años. (Foto: AFP)

Todos estos atletas han destacado en sus respectivos deportes y algunos han batido excepcionales récords hasta el último año de su carrera. Ellos han sorprendido con el enorme nivel que atesoran a pesar de su veteranía y han permitido ver que nada es imposible cuando te lo propones. "A los 37 años todavía se puede, ojalá sirva de inspiración", explicó Federer tras perder ante Djokovic.

Para alcanzar ello, los deportistas, muy aparte de su habilidad innata, deben llevar una vida sacrificada, la cual implica un arduo entrenamiento disciplinado y una dieta saludable y constante. Esto significaría menos probabilidades de lesionarse. Lo mental también juega un rol trascendental.

La evolución científica en el deporte ha posibilitado que dichos entrenamientos sea especializado de acuerdo al cuerpo y la potencia muscular de cada atleta. La tecnología ayuda muchísimo para maximizar el rendimiento de los atletas. Por ello, en la actualidad vemos más deportistas mayores que pueden rendir físicamente igual que un joven.

Eso se vuelve a evidenciar, de manera más clara, en el tenis: el reinado de Djokovic-Nadal-Federer en los Grand Slam y en el ránking ATP aún no ha podido ser desplazado por la nueva generación que comandan Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev y Dominic Thiem.