Por Eliezer Benedetti En un mundo deportivo donde la precocidad de los atletas llama cada vez más la atención, donde la apuesta por la sangre joven es una constante, todavía es posible encontrar casos antagónicos. Uno de ellos y el más representativo en la actualidad es el de Roger Federer, el verdadero jefe de la resistencia veterana.

Con 37 años, el tenista suizo sigue alimentando su leyenda con títulos y no solo presencias. Lo suyo es excelencia pura. El último domingo levantó el trofeo del Masters 1000 de Miami, el título 101 de su carrera y sigue poniendo en suspenso su fecha de retiro.

‘Su Majestad’, que había alcanzado el centenar de títulos hace un mes en Dubái, añadió un nuevo logro a su vitrina. De esta manera, Roger Federer vuelve a manifestar que se mantiene vigente en gran nivel y que aún puede dar mucho más; por ello volvió al cuarto lugar del ranking ATP. Y no sorprendería que el suizo vuelva a liderar la clasificación hoy en manos de Novak Djokovic, tampoco que se convierta en el tenista más galardonado de la historia: está a ocho títulos de los 109 que logró el estadounidense Jimmy Connors.

Siguiendo esta línea, Roger Federer se ha convertido en un ejemplo a seguir para los jóvenes deportistas. El suizo no tiene límites y lo demuestra en cada torneo. La edad no le pesa, está clarísimo; él sigue haciendo lo que ama con mucha pasión y, sobre todo, a un nivel de excelencia admirable. Chicos que apenas nacían cuando él debutaba en el circuito profesional todavía no pueden vencerlo.

-Veteranos exitosos- ​ Así como Roger Federer, hay una lista de deportistas longevos que han tocado la gloria de la misma manera. Podemos mencionar algunos nombres como el basquetbolista Michael Jordan (40 años), el boxeador Bernard Hopkins (51), el piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio (46), el tirador Oscar Swahn (64), el ciclista Chris Horner (43), el futbolista Dino Zoff (40), el tenista Ken Rosewall (37), el golfista Julius Boros (48), entre otros.

Todos estos atletas han destacado en sus respectivos deportes y algunos han batido excepcionales récords hasta el último año de su carrera. Ellos han sorprendido con el enorme nivel que atesoran a pesar de su larga edad y han permitido ver que nada es imposible cuando te lo propones.

Para alcanzar ello, los deportistas, muy aparte de su habilidad innata, deben llevar una vida sacrificada, la cual implica un arduo entrenamiento disciplinado y una dieta saludable y constante. Esto significaría menos probabilidades de lesionarse. Lo mental también juega un rol trascendental.

Asimismo, la evolución científica en el deporte ha posibilitado que dichos entrenamientos sea especializado de acuerdo al cuerpo y la potencia muscular de cada atleta. Por ello, en la actualidad vemos más deportistas veteranos que compiten al mismo nivel físico que jóvenes talentosos. Eso se puede evidenciar en el tenis: el reinado de Djokovic-Nadal-Federer en los Grand Slam y en el ránking ATP aún no ha podido ser desplazado por la nueva generación que comandan Tsitsipas, Zverev y Thiem.