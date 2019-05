Roger Federer vuelve a Roland Garros luego de tres años ¿Por qué dejó de jugarlo?

Este domingo empieza Roland Garros y el primer invitado especial es Roger Federer. El tenista suizo debuta ante el italiano Lorenzo Sonego (7:30 a.m.) en la primera ronda del Grand Slam que vuelve a jugar luego de tres años.

Es bien sabido que Roger Federer no es un especialista en las canchas de tierra batida pero su talento le ha permitido celebrar de igual forma en este tipo de torneos. Además, ganó Roland Garros en el 2008, cuando enfrentó en la final al sueco Robin Soderling.



Pudo haber ganado más títulos en París, pero perdió cuatro finales ante Rafael Nadal, el amo y señor en esta tierra con once títulos.

FEDERER EN PARÍS Edición Instancia Verdugo Finalista 1999 1° ronda P. Rafter -- 2000 4° ronda A. Corretja -- 2001 Cuartos A. Corretja -- 2002 1° ronda A. Arazi 2003 1° ronda L. Horna 2004 3° ronda G. Kuerten 2005 Semis R. Nadal 2006 Final R. Nadal 2007 Final R. Nadal 2008 Final R. Nadal 2009 Campeón -- R. Soderling 2010 Cuartos R. Soderling 2011 Final R. Nadal 2012 Semis N. Djokovic 2013 Cuartos J. Tsonga 2014 4° ronda E. Gulbis 2015 Cuartos S. Wawrinka 2016 Ausente 2017 Ausente 2018 Ausente

Sin embargo, en los tres últimos años Roger Federer ha estado ausente del Open francés. Las razones las explicó el mismo tenista en una entrevista en "L'Equipe".



2016: "Estuve entrenando en la cancha N°1 por corto tiempo y me dije: ¿Qué estoy haciendo aquí en Roland Garros? Mi espalda está completamente bloqueada, mi rodilla no está bien. Podría llegar a tercera ronda, no más", explicó el suizo.



Ese Grand Slam fue el primero que se perdió desde el US Open de 1999, llegando a encadenar 65 participaciones de forma consecutiva y habiendo ganado 17 de ellos hasta ese momento. Priorizó su estado de salud para lo que restaba de la temporada.

2017: "Entrené durante dos días porque pensé que podía jugar. Estaba nevando, hacía cuatro grados y fui a practicar bajo techo con Pierre Hugues Herbert. Honestamente, me pregunté: '¿Todavía necesito eso?' Entrenar todos los días no es un problema, pero en estas condiciones", contó.



Tenía 35 años y quería tener las mejores sensaciones para poder afrontar un Grand Slam. Ya había evitado estar en los Masters de Madrid y Roma, que también se juegan en tierra batida.

2018: "Quería tener un descanso y era el cumpleaños de mi esposa. Tenía muchas ganas de celebrar y pasar tiempo con mis amigos, mi esposa, que siempre me apoyaron a mí y a mis hijos", aseguró.



El suizo decidió no jugar toda la temporada de arcilla y esto incluyó el Grand Slam parisino. "Ya no tengo 25 años, necesito reservar energías para la temporada de hierba", dijo en ese momento.

En general, en los últimos años Roger ha evitado jugar en tierra, pero no guarda la ambición de volver a celebrar en Francia. "Sería genial volver a Roland Garros. Mi gran sueño es volver a ganarlo otra vez pero no puedo pasar por alto de que sería muy difícil", dijo el año pasado.



Ahora regresa a París luego de tres años y con lo que significa tenerlo en un Grand Slam no pueden descartarlo para nada. Es Federer y ha ganado 20 de estos torneos.