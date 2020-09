Juan Pablo Varillas es en la actualidad el máximo referente del tenis peruano. Con 24 años, el joven atleta se ubica en el puesto 142 del Ranking ATP, consolidándose como la primera raqueta nacional, tras obtener distintas distinciones. Entre ellas, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la modalidad dobles, junto a Sergio Galdós, y la clasificación a la Copa Mundial I de la Copa Davis, tras darle el triunfo a Perú frente a Suiza. Y por si fuera poco, este lunes iniciará una nueva gran aventura en la ‘qualy’ del Roland Garros en Francia, que de superar le permitirá jugar con los mejores tenistas del mundo. Su primer paso: vencer al canadiense Brayden Schnur, el 191 del mundo en el partido que se jugará no antes de las 8 a.m.

-¿Cómo te sientes con tu participación en la ‘qualy’ del Roland Garros?

Estoy muy contento, porque siempre quise participar en este torneo. Es algo súper importante para un tenista que ama la arcilla. Así que estoy emocionado y ansioso por jugar, pero tranquilo al mismo tiempo. Creo que todos los que estamos acá nos lo hemos ganado. El lunes entraré a la cancha a dar todo por el Perú.

-¿Cuáles son tus objetivos en esta fase del Grand Slam?

Avanzar lo más que se pueda. Estoy bastante tiempo sin disputar torneo, así que lo más importante es volver a agarrar ritmo de competencia. Tengo que jugar la mayor cantidad de campeonatos posibles para recuperar el nivel de juego que tenía. He tenido seis meses de para, que definitivamente me han pasado factura. Igual estoy con mucha ilusión y ganas de rendir de la mejor manera para poder pasar a la fase principal del torneo.

-¿Cómo has sobrellevado la paralización del deporte por el COVID-19?

Los primeros meses que no se podía salir para nada solo realicé trabajos físicos en casa. Después abrieron la Federación, y todos los tenistas profesionales volvimos a trabajar juntos. Creo que se hizo un trabajo muy bueno en cuanto a logística y cumplimiento de los protocolos.

-¿Cómo te sientes de volver a las canchas?

Estoy fuera del Perú desde el 22 de agosto. Al comienzo me chocó un poco, porque el nivel en el exterior siempre es más alto, pero me fui acostumbrando y ya me siento mejor. Creo que todo se da de forma progresiva. Torneo tras torneo te permite recuperar el ritmo y la cabeza.

-¿Sientes que esta para te ha afectado mucho?

En cuanto a nivel, tal vez un poco. Pero lo que más me costó es el aspecto anímico. Al comienzo me sentía muy triste, porque tenía muchas ilusiones de jugar. Toda mi vida quise disputar este tipo de torneos, los cuales tenía programados desde que comenzó el año. Este es el caso del Roland Garros, para mí es el más importante y el que más quería jugar. Que pase esto y se cancelen fue realmente frustrante. Sin embargo, ahora estoy mucho más tranquilo. Ya estoy acá, y me toca disfrutar lo que queda de la temporada.

-Antes de la paralización, se jugó la Copa Davis, ¿Qué significó para ustedes este pase?

La Copa Davis fue una serie muy bonita. Pasó mucho tiempo desde que no jugamos de locales, desde el 2016. Fue una semana muy intensa, un rival durísimo, pero el equipo estuvo a la altura de la serie y dimos todo. Los resultados se dieron.

-¿Ves un buen futuro para el tenis peruano?

El equipo que tenemos ahora es bastante joven, casi todos somos de la misma edad y vamos bastante bien, podemos tener un muy buen futuro. Espero que pronto mis demás compañeros empiecen a competir, participar de torneos y viajar para que sigan mejorando.

-¿Los Juegos Panamericanos fueron un trampolín en tu carrera?

Fue un momento muy especial para mí. Fue una semana demasiado bonita, sobre todo tras conseguir la medalla de bronce con Sergio Galdós en la modalidad de dobles. Además, me generó una confianza increíble y me permitió seguir subiendo en el ranking. Luego de ello me empezó a ir mejor y me permitió sumar puntos.

-¿Crees que hay un mayor apoyo al tenis?

Sí, y ha sido resultado de los Juegos Panamericanos. Creo, además, que no solo ha favorecido al tenis, sino al deporte en general. A partir de este torneo, nos empezaron a dar más importancia y permitió que las personas nos comiencen a conocer. Incluso, para la Copa Davis hubo gran cantidad de público y apoyo. Jugar en el Lawn Tennis ahora no es como lo era antes, sino mucho mejor.

-A inicios del año, una de tus metas era estar en el top 100, ¿Continúas teniendo este objetivo?

Era una de mis metas, y lo sigue siendo. Ahora tengo mucho menos tiempo y menor margen de error, pero sigue siendo mi objetivo principal. Aparte creo que es el sueño de todo jugador de tenis.

-¿Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en tus objetivos?

No lo tenía muy mapeado este año. Mi meta principal era meterme al top100, ya luego venía Tokio 2020. Ahora sí es otro de mis sueños. Además, como cualquier deportista, deseo estar en unos Juegos Olímpicos representando a mi país.

-¿Aún tienes oportunidad?

Creo que hasta marzo, abril tengo para seguir sumando y clasificar. Todavía tengo tiempo.

-¿Qué se necesita para competir en el primer nivel?

Creo que un tenista debe ser un atleta. Es decir, un deportista muy completo. Este deporte es tan competitivo que son muy pocos los que vivimos de esto. De todos los tenistas que hay en el mundo solo 150 pueden vivir de él. Eso hace que todo el tiempo estés en el límite, tanto física como mentalmente. Todo el tiempo tenemos que estar muy concentrados, a la espera, y saber que si se baja un poquito la intensidad del entrenamiento, la calidad, hay otros que te van a pasar y quitarte el lugar. Todo el tiempo debes estar alerta. Ahorita yo soy parte de esos 150 y quiero mantenerme y seguir subiendo.

-¿Qué crees que aún debes seguir mejorando?

Mi aspecto físico, volverme más fuerte. El buen estado físico es un gran soporte. Sin embargo, también hay que ser muy fuerte de cabeza, mentalmente, para aguantar el estar mucho tiempo bajo presión, con la cabeza en el partido, en el juego. Es un conjunto de cosas que un tenista necesita para poder sobresalir o mantenerse en este grupo tan selecto.

-En el tenis, los ojos de las personas están puestos sobre ti, ¿sientes algún tipo de presión?

Trato de mantenerme al margen de todos esos comentarios, que son al final malos porque no te suman y te generan más presión. Creo que solo debo concentrarme en lo mío y no tanto en lo que los otros dicen de que puedo ser o hacer.

-¿Qué te dicen desde la Federación?

Todos me apoyan, todos empujan para un mismo lado. Es importante sentirte así de reforzado por personas de tu país. Estoy feliz con todo lo que me dicen, sé que lo hacen con las mejores intenciones.

-¿Luis Horna te ha dado algún consejo?

Luis Horna siempre me cuenta sus experiencias. Me dice que me mantenga tranquilo, que las oportunidades se van a dar y que esté preparado para ello.

-¿Crees que puedes entrar a la historia del tenis peruano como lo hicieron Luis Horna y Pablo Arraya?

Yo me concentro más en mí mismo, en lo que puedo hacer y no pienso tanto en eso. Trato de hacer mi propia historia, cumplir mis propias metas, y lo demás va a caer por su propio peso. Igual creo que voy por un buen camino, pero que me falta mucho por mejorar y crecer.

