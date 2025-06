Para los acérrimos seguidores del tenis, hablar de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic probablemente nunca pasará de moda. Desde el 2005 y por más de 15 años el mundo fue testigo de la rivalidad del ‘Big Three’; una época prácticamente acaparada por los tres tenistas, que se definió como la “era dorada” del tenis masculino. El ‘Big Three’ ganó tanto que redefinió las expectativas que los fanáticos tenían –los tres acumulan más de 60 Grand Slams– y posicionó al tenis entre uno de los deportes más populares a nivel global. Pero el retiro de Federer hacia la mitad del 2022 y el de Nadal hace menos de un año ha llevado a que las audiencias dirijan la mirada a nuevos jugadores que, quizás, podrían acercarse a los mismos niveles de constancia en el futuro. Y es en ese contexto en el que han destacado, en particular, dos jóvenes talentos: Jannik Sinner (San Candido, Italia) y Carlos Alcaraz (El Palmar, Murcia, España), actuales número uno y dos en el ránking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

La rivalidad entre Sinner y Alcaraz es aún incipiente, pero ya ha producido algunos de los partidos más emocionantes y de alta calidad en el circuito ATP. El ‘head-to-head’ entre ambos, que refleja sus resultados en cada uno de sus enfrentamientos profesionales (sin considerar Challengers), se mantiene a favor de Alcaraz por una ventaja de 7 a 4 partidos, con el español venciendo al italiano en sus últimos cuatro encuentros. El triunfo más reciente lo anotó Alcaraz en la final del ATP 1000 de Roma, en un partido de sets corridos contra un Sinner que volvía al circuito tras una suspensión de tres meses. más reciente En sus últimos cuatro encuentros (entre el 2024 y este año) Alcaraz se impuso contra Sinner, algo que no ha logrado ningún otro jugador en el mismo período de tiempo.

Alcaraz, de 22 años, brilla en las canchas gracias a su talento y versatilidad de juego, dos cualidades que lo llevaron a convertirse en el número uno más joven del mundo tras ganar el US Open 2022 con apenas 19 años. Su estilo de juego resalta por su impredecible agilidad y por ‘drop shots’ que no cualquiera concreta; a lo que se suman su cautivadora sonrisa –incluso en momentos difíciles en la cancha– y su particular carisma. Entre sus palmarés destacan cuatro Grand Slams, con dos de ellos alcanzados en Wimbledon contra el siempre implacable Novak Djokovic. Tras haber alcanzado dos títulos ATP 1000 en la reciente gira en polvo de ladrillo (Montecarlo y Roma 2025), Alcaraz se ha perfilado como el favorito para llevarse el título en Roland Garros por segundo año consecutivo. Aunque el tenista rechaza la comparación, muchos ya lo colocan como el principal heredero del legado de Rafael Nadal, quien solo ha tenido palabras de elogio para la aún corta carrera del tenista murciano.

El español Carlos Alcaraz posa con el trofeo de ganador tras vencer al serbio Novak Djokovic durante su partido de tenis final individual masculino en la decimocuarta jornada de los Campeonatos de Wimbledon 2024 en The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, suroeste de Londres, el 14 de julio de 2024. Alcaraz, defensor del título, se impuso al siete veces ganador Novak Djokovic en una final de infarto, en la que Alcaraz se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6. | Crédito: Henry Nicholls / AFP

Del otro lado está Sinner (23 años). A diferencia de Alcaraz, Sinner empezó en el mundo del deporte compitiendo desde muy joven sobre la nieve (esquí), y se mantuvo consistente en dicha actividad hasta los 13 años, cuando decidió dedicarse por completo al tenis. Aunque su avance ha sido más progresivo, el 2024 fue el año en el que vio su talento brillar: consiguió su primer Grand Slam en el Australian Open (AO) y fue acumulando victorias hasta llegar a la cima del ránking ATP, donde lleva más de 50 semanas consecutivas. A la fecha, el tenista posee tres títulos Grand Slam (dos AO, un US Open).

Pero el año anterior también fue sumamente retador para el italiano: su ascenso se vio manchado por dos resultados positivos por clostebol –una sustancia de uso prohibido para los tenistas profesionales– durante el mes de marzo, y ello despertó de manera inmediata preocupaciones externas y denuncias por presunto doping (aunque la cantidad detectada de la sustancia en el cuerpo de Sinner fue mínima). El caso fue analizado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que consideró a Sinner “no culpable ni negligente” tras aceptar las explicaciones del tenista y su equipo.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió apelar a la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), exigiendo un período de inelegibilidad de entre uno y dos años contra el italiano. La controversia, que despertó grandes críticas entre tenistas y aficionados, finalizó en febrero de este 2025, cuando Sinner llegó a un acuerdo con la AMA para ser suspendido solo por tres meses. Aunque la AMA terminó aceptando las explicaciones de Sinner sobre la contaminación involuntaria, le exigió aceptar una sanción por ser, al fin y al cabo, “responsable de la negligencia de su entorno”.

Cabe mencionar que, al aceptar el acuerdo de la AMA, Sinner solo permaneció suspendido en un período en el que no se disputaba ningún Grand Slam, con lo cual evitó perderse los más importantes torneos del circuito y logró concretar su retorno pocas semanas antes del inicio de Roland Garros 2025.

Jannik Sinner retiene su corona en Abierto de Australia y mantiene su tiranía en el tenis. (Foto: AFP) / MARTIN KEEP

Redefiniendo el top del ránking

Mientras Alcaraz y Sinner marcan distancia de su competencia, hay características clave que los diferencian y que van más allá del estilo de juego que cada uno posee. Sinner, por ejemplo, ha sido descrito como un jugador de temperamento inigualable y con alta capacidad de concentración, pues supo mantenerse consistente en medio de las controversias por la contaminación con clostebol. Aunque hubo figuras reconocidas del mundo del tenis que dispararon en su contra y denunciaron favoritismo, Sinner cerró el 2024 con un impresionante récord de 73 triunfos y solo seis derrotas; un resultado incomparable frente al resto del circuito ATP.

Pablo Arraya, extenista peruano, remarca que Sinner puede ser mejor descrito como una “aplanadora”, al ser un deportista consistente que presiona a sus oponentes con golpes fuertes y precisos en cualquier superficie. “Es un jugador que ha adquirido variantes, siempre está poniendo presión con pelotas muy fuertes contra sus oponentes, muy pesadas y muy cerca de las líneas. y tiene una sola velocidad: turbo”, agrega.

Aunque la fortaleza de Sinner ha predominado en cancha dura (donde ha conseguido sus títulos más importantes), ha sabido adaptar su juego a superficies menos rápidas como el polvo de ladrillo, y por ello Arraya no lo descarta entre los favoritos para llevarse el Abierto de Francia este año. No obstante, su primera opción como ganador de Roland Garros este año sigue siendo Alcaraz.

“Para mí, Alcaraz es un jugador que siempre está coqueteando con la muerte, pero que toma decisiones muy, muy buenas. En situaciones en las que nosotros, los humanos, podemos pensar que vamos a fallar, él no duda; su valentía supera al temor y su creatividad le gana a todo”, detalla Arraya sobre el tenista murciano. No obstante, Arraya reconoce que la toma de riesgos de Alcaraz, aunque atractiva para el público, lo ha llevado a ser menos constante que Sinner en el último año.

Gonzalo Ferreyra, periodista de BATennis, describe a Sinner como un talento que se ha moldeado con el pasar del tiempo, al que aún le falta desarrollar variantes en superficies como el polvo de ladrillo, mientras que Alcaraz, en contraste, se luce como un talento natural con mayor variedad de golpes. “A Sinner le sirve que el 90% del circuito se juegue en cancha rápida (cemento), pero queda bastante expuesto cuando juega contra Alcaraz en polvo de ladrillo. Son cosas que poco a poco va a ir adquiriendo, las variantes y más alternativas de juego”, comenta.

Que Sinner haya logrado llegar a la final del ATP 1000 de Roma después de tres meses de suspensión no fue una sorpresa para Ferreyra, pues destaca que, en su máximo nivel, Sinner como Alcaraz se diferencian por mucho del resto de la competencia.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: resultado y resumen de la final de Roland Garros 2024 | Foto: AFP / DIMITAR DILKOFF

“Creo que el head-to-head entre ambos siempre va a estar muy parejo. Hasta pienso que Sinner en dos o tres años puede estar arriba del historial, porque la mayoría de torneos se juegan en cemento. Estaría bueno ver cómo les iría en un versus en Wimbledon, sobre todo en el nivel en el que se encuentran ahora, pues Sinner ya le ganó en esa superficie (grass) a Alcaraz”, apunta el periodista.

José Morón, director de Punto de Break, destaca que tanto Sinner como Alcaraz buscan prácticamente lo mismo: llevar el dominio y quedarse con el punto, sin depender de los errores del otro. “No buscan pelotas incómodas al rival o provocar el fallo, tampoco defenderse desde el fondo y meter mucha bola. Por eso las batallas entre los dos han sido tan bonitas, porque es una lucha de estilos similares donde uno busca quitar la iniciativa al otro”, precisa.

Morón explica que Sinner impone un tipo de juego a un ritmo muy alto, sin dejar respirar a los rivales, mientras que Alcaraz posee muchos recursos “y sabe contrarrestar esas armas a la perfección con otras variantes que ponen a Jannik en una posición en la que se encuentra muy incómodo”. “Le obliga a hacer cosas que no hace frente a los demás”, enfatiza.

Mientras el juego de ambos tenistas se fortalece, Arraya, Morón y Ferreyra coinciden en que se trata de una rivalidad con amplio futuro, aunque sea muy pronto para compararla con el legado del ‘Big Three’. Ferreyra añade que la rivalidad Sinner-Alcaraz es “perfecta”, también, por las personalidades contrastantes de ambos jugadores: un Alcaraz muy demostrativo frente a un Sinner mucho más tranquilo y reservado.

“Sin duda son los referentes del tenis en este momento, son dos caras completamente distintas. Creo que falta ver quién es el tercero que se unirá a la mezcla, así como terminó siendo Djokovic en su momento para Federer-Nadal”, detalla Ferreyra.

Tenistas que se asoman

Además de Sinner y Alcaraz, otros jóvenes talentos vienen destacando y tomando vuelo, extendiendo la expectativa sobre las grandes rivalidades que se asoman en el circuito ATP. Arraya destaca, por ejemplo, a Jakub Mensik (19 años), tenista de nacionalidad checa que deslumbró a muchos en marzo de este año tras ganar la final del Miami Open contra nada más y nada menos que Novak Djokovic en dos sets corridos (7-6, 7-6). Mensik ya quedó fuera de Roland Garros en la segunda ronda, pero las expectativas son altas para su desempeño en Wimbledon 2025.

Por su parte, Ferreyra destaca a Holger Rune (22 años) y Lorenzo Musetti (23 años) como dos de los tenistas que están más cerca a sumarse actual rivalidad entre Sinner y Alcaraz. Rune, quien volvió al top 10 del ránking ATP este año, le ganó una final recientemente a Alcaraz en Barcelona, mientras que Musetti llegó hasta la final de Montecarlo (donde cayó contra Alcaraz) y a la semifinal del Abierto de Madrid, para escalar hasta el puesto 7 del ránking global.

Ferreyra menciona a otro tenista que ha despertado mucho interés en Sudamérica: el brasileño João Fonseca (18 años), que consiguió su primer título en un torneo ATP este 2025 en el Open de Buenos Aires. Fonseca ha recibido elogios de diversos tenistas profesionales, y promete ser un contrincante de peso para el top 10 actual.

Y aunque la juventud siga brillando, es imposible descartar como uno de los principales tenistas vigentes al veterano Djokovic, que con 38 años se posiciona sexto en la tabla ATP y se mantiene como el tenista con la mayor cantidad de títulos Grand Slams en la historia (24). El tenista serbio ya superó todos los récords posibles, y hace una semana alcanzó su título número 100 tras campeonar en Ginebra contra el polaco Hubert Hurkacz. Su carrera, según parece, está lejos de terminar.

