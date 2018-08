Roman Reigns vs. Braun Strowman: Título Universal estará en juego en el evento Hell in a Cell

Roman Reigns aperturó el programa de Monday Night Raw con un anuncio importante. Temprano había dicho que esperaba a Braun Strowman para la pelea por el Título Universal. Sin embargo, debido a que no apareció a los 8.00 pm, el actual campeón lanzó un reto abierto. Ante tal anuncio, apareció el monstruo y le comunicó al mundo WWE que su contrato Money in the Bank será efectivo en el evento Hell in a Cell, el 16 de septiembre.

Roman Reigns había tenido que enfrentar a Braun Strowman la semana pasada cuando el monstruo iba a hacer efectivo su contrato de 'dinero en el banco'. Sin embargo, 'The Shield' apareció y ayudó al actual campeón a retener su campeonato.

En la apertura del programa, Braun Strowman le dijo al actual campeón: "todos acá sabemos que si te reto a un combate vendrán tus amiguitos (The Shield) a salvarte. Así que llevaremos esto a un lugar que ni tu ni yo conocemos".

Ante la algarabía de la gente, el gigante continuó: "será un combate con un formato que ambos desconocemos y donde tus amiguitos no podrán salvarte. Mi contrato será efectivo el 16 de septiembre, en el evento Hell in a Cell".

Ante ello, Roman Reigns agarró el micrófono y aceptó el reto. La afición los ovacionó y terminaron el segmento del anuncio con un apretón de manos.