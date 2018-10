Romina Antoniazzi: "Yo fui contratada para ser parachoques" | VIDEO

Con toda certeza es la jefa de prensa más conocida por los hinchas peruanos. Romina Antoniazzi es tras cada conferencia del profe Gareca, sin quererlo, protagonista en YouTube. El solo hecho de mencionarla genera diversas opiniones o reacciones, y hasta se ha hecho merecedora a ser parodiada en un programa cómico.

“Yo fui contratada para ser parachoques. Me dicen que voy a ser un parachoque. Y mi función es ser parachoques”. A Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, no le tiembla el pulso para definir su labor sobre el cargo que asumió en marzo 2016.

En entrevista con El Comercio, Romina habló de los gratos momentos que le han tocado vivir desde que aceptó trabajar en la FPF. “Nunca me he arrepentido de ser la jefa de prensa de la Federación. Es satisfactorio el trabajo que hacemos, me siento orgullosa de lo que hago”, explicó, dispuesta a responder todas las preguntas.

El momento fue propicio para conocer su opinión sobre la graciosa imitación que le hace el cómico Danny Rosales en el programa de Latina el “Wasap de JB” y esta fue su respuesta: “Me encanta el personaje de Gomina”, desvirtuando así un supuesto malestar de ella por la caricaturización que realiza el artista.

“Pensé que era mentira lo que decía Danny (Rosales). Me encanta el personaje de 'Gomina', en la Federación me fastidian. Todo el mundo me manda videos. Yo me mato de risa”, dijo entre risas y con absoluta sinceridad.

“Te voy a contar una cosa: yo jugaba con mis hijos e imito a ‘Maléfica’. Es más, mi imitación de ‘Maléfica’ sería mejor que la de Danny (risas). Y cuando me ha imitado como ‘Gomiléfica’ mis hijos se han matado de risa y me han dicho, ‘¿Mamá, cómo sabía?’. Es más, he prometido que en este Halloween me voy a disfrazar de ‘Maléfica’”.

Antes de finalizar, Romina Antoniazzi dejó en claro su labor en la FPF ante unos conocidos altercados durante conferencias de prensa. “Yo siempre trato de dejarlo todo en el plano laboral y profesional. Si tuve un altercado o una fricción con alguien, al día siguiente es otra historia y no hay nada personal”, indicó.

“Nunca me he arrepentido de ser la jefa de prensa de la FPF. Realmente soy una bendecida. Sería una falta de respeto o majadería si te digo que estas fricciones me han hecho pensar otra cosa. Me siento orgullosa de lo que hago”, concluyó.

Romina tiene la convicción de lograr alguna vez el sueño de ser actriz. “Si me toca un rol a los 60 años, lo voy a hacer”. Es periodista deportiva desde el 2005, también tiene un Máster en Administración y Gestión Deportiva, y es profesora de periodismo en ISIL.