Ronaldinho cumple prisión preventiva junto a su hermano en un establecimiento penitenciario paraguayo por el presunto uso de pasaportes adulterados, pero su condición de ídolo no está en tela de juicio.

El reconocido exfutbolista fue invitado para integrarse a uno de los varios equipos que disputan el torneo de la Agrupación Especializada de la Policía, donde ya pasó seis noches y trata de adaptarse a la vida carcelaria. Allí convive en medio de 25 policías que sufren penas de cárcel por diversos delitos cometidos, a quienes se suman políticos procesados por corrupción y algunos pertenecientes al crimen organizado, bajo un inusitado calor para la temporada preotoñal, que ronda entre los 35 y 40 grados.

En la disputa por Ronaldinho podría ganar el cuadro del “jefe”, el oficial de mayor jerarquía del cuartel, según comentaron fuentes de la agrupación policial. La pulseada se centraría entre los equipos “Los Pitufos”, “Los Cumbieros”, “Sport Espada”, “Villarreal” y “Milan”.

La celda dormitorio del preso de lujo de la Agrupación está localizada a 45 metros del campo de deportes, un espacio de 30 metros de largo destinada para la práctica de futsal.

Ronaldinho habría dicho hace dos días: “si no salgo (en libertad), me integro”, pero después de su revés judicial del martes no se hizo ver con tanta asiduidad, según los testigos.

“Dicen que tiene un don de gente extraordinario. Responde al cariño. Firma camisetas y autógrafos a pesar de su estado lógico de depresión en que se encuentra”, observó uno de los testigos. El trofeo de la competición, o ‘la Orejona’ es un lechón de 16 kilos.

Al ser negada la libertad a Ronaldinho, es inminente su participación en el torneo de presos de la Agrupación Especializada. De hecho, anoche ya se comprometió con sus compañeros carceleros. En qué equipo va a jugar y qué condiciones le impusieron. Hoy a las 18:00, por @ABCTVpy. — Iván Leguizamón (@ivanciclon) March 10, 2020

Con información de AFP