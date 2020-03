Nelson ‘Pipino’ Cuevas, exjugador paraguayo que ha respaldado a Ronaldinho durante su encarcelamiento en Asunción por uso de documentación adulterada, dio detalles de lo que le toca vivir al ídolo de multitudes brasileño, cuyo panorama todavía no está nada claro.

El recordado atacante reveló las sensaciones que percibió tras su visita al otrora referente del Barcelona en la Agrupación Especializada de la Policía de la capital paraguaya, donde se encuentra recluído.

Cuevas señaló que Ronaldinho “vive una situación muy complicada” tras dejarse llevar por terceros. “Él es una víctima de todo esto, pero cometió el delito”, indicó este viernes en dialogó con CNN Deportes. “Le hicieron una cama. Lo metieron en esta mala jugada y él cayó redondito”, agregó.

"Está triste, no está nada feliz, lo que más lo caracteriza es su sonrisa, su buena onda, pero hoy en día esa sonrisa está media apagada porque está en una prisión. Puedo decir que no es nada lujoso (el lugar), yo lo visité, estuve con él ahí", aseguró el guaraní.

En la soledad de su celda, Ronaldinho celebró su cumpleaños número 40 el sábado pasado, sin visitas, en medio de una cuarentena estricta que dispuso el gobierno paraguayo por la pandemia de la covid-19, algo que trató de impedir Cuevas de manera voluntaria y desintersada.

"Yo iba a firmar por él para que tenga una prisión domiciliaria, pero no se pudo dar", explicó el popular 'Pipino'. "Él no sabe ni donde está, no se dedica a esas cosas. Él personalmente es totalmente inocente", sentenció.

El improvisado lugar de reclusión de Ronaldinho es una oficina contigua a la guardia del cuartel. Los futbolistas agremiados del Paraguay le hicieron llegar una cama y un aire acondicionado para un pasar más placentero.

Días atrás, el exjugador entregó un trofeo al equipo de reclusos que ganó el torneo de verano de futsal, y se fotografió con ellos.

La clave del embrollo es la empresaria que promovió su presencia en Paraguay, Dalia López, que fungía de titular de la fundación humanitaria Fraternidad Angelical, que ayuda a niños indigentes.

La mujer, que según la prensa local posee fuertes conexiones políticas, es la única que sigue prófuga a pesar de una orden de captura internacional que pesa sobre ella. Con Ronaldinho, son 16 los aprehendidos por este caso.

El exastro brasileño y su hermano Roberto fueron acusados de uso de documentos paraguayos adulterados. Sus abogados intentaron tres veces librarlo de la prisión pero la justicia local alegó “peligro de fuga”.