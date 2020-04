En el 2018, Ronda Rousey hizo historia tras convertirse en la primera mujer que campeona en la UFC y WWE. Su reinado le duró 232 días luego de que cayera derrotada en WrestleMania 35 por parte de Becky Lynch. Luego de ello, Rousey se alejó de la WWE para formar una familia. Se especuló mucho una revancha entre ambas luchadoras, pero no ha sido el caso, pues la expeleadora de MMA continúa inactiva.

Ante ello, en una conversación en el podcast Wild Ride, que es conducido por Steve-O, Rousey aclaró que si vuelve a la WWE, no sería a tiempo completo. Además, descargó contra los fans de la compañía que le han criticado en numerosas ocasionas.

“Si alguna vez vuelvo a regresar, no será en una capacidad completa. Soy una persona bastante obsesiva, me gusta obsesionarme con algo durante un tiempo y luego paso a obsesionarme por otra cosa. Pero nunca voy a estar otra vez a tiempo completo en la carretera. Eso era lo que necesitaba hacer para aprender, meterme en eso y entender realmente lo que estaba pasado, pero no es un estilo de vida para mi“, aseguró.

Rousey se mostró contenta con su desempeño en su corto paso por la WWE, siendo partícipe incluso del primer evento principal femenino en la historia de WrestleMania. Sin embargo, la luchadora conocida como ‘The Baddest Woman on the Planet’ no sintió el apoyo de los fans de la compañía. Todo lo contrario. Por ello, no dudó en apuntar contra ellos en el podcast.

“Entonces es como...¿para qué lo estoy haciendo si no puedo pasar mi tiempo y mi energía con mi familia, en vez de gastar mi tiempo y energía en un montón de jodidos fans malagradecidos que no me aprecian?. Me encanta presentarme, amo a las chicas y estar ahí, pero al final del día, yo estaba como: Que se jodan estos fans”, sentenció.

