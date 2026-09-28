Aldeas Infantiles SOS Perú anuncia la 10ª edición de la Carrera 8K “Corriendo por una infancia feliz”. (Foto Difusión)
Aldeas Infantiles SOS Perú anuncia la 10ª edición de la Carrera 8K “Corriendo por una infancia feliz”. (Foto Difusión)
Por Redacción EC

Aldeas Infantiles SOS Perú presenta la 10.ª edición de la carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 7:00 a.m. , con el objetivo de promover el deporte y, a su vez, contribuir al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a los que acompaña la organización a nivel nacional.

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