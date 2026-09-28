Aldeas Infantiles SOS Perú presenta la 10.ª edición de la carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 7:00 a.m. , con el objetivo de promover el deporte y, a su vez, contribuir al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a los que acompaña la organización a nivel nacional.
Aldeas Infantiles SOS Perú presenta la 10.ª edición de la carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, desde las 7:00 a.m. , con el objetivo de promover el deporte y, a su vez, contribuir al cuidado y protección de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a los que acompaña la organización a nivel nacional.
“Este año celebramos con orgullo diez años de nuestra carrera ‘Corriendo por una Infancia Feliz’, una iniciativa que ha permitido que miles de personas se sumen a favor de la niñez. Invitamos a más personas a ponerse la camiseta y ser parte de esta nueva edición, que además contará con una nueva categoría de premiación para las mascotas. Cada participación contribuye a seguir brindando cuidado, protección y mejores oportunidades a niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan”, señaló Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.
La convocatoria ha reunido a miles de personas a lo largo de esta última década. Durante 2025, más de 4 mil peruanos se sumaron a la iniciativa, entre corredores, familias, atletas con discapacidad, empresas, Amigos SOS, Embajadores e Influencers SOS. Este año, Aldeas Infantiles SOS Perú espera reunir a más de 5,000 participantes.
¿Cómo ser parte de esta carrera solidaria?
Las inscripciones son a través de Teleticket. La tarifa regular es de S/ 59.90 y estará disponible hasta el 18 de octubre o hasta agotar stock. Además, las personas acreditadas en Conadis cuentan con una tarifa de S/ 47.90, mientras que los clientes de Diners Club y El Comercio podrán acceder a tarifas con descuento especial. Para participar en la categoría de premiación para mascotas, será necesario adquirir la bandana oficial de la carrera, además del kit. El recojo de kits se realizará los días 16 y 17 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Parque Olímpico de San Borja - Pentagonito.
Al participar, cada persona contribuye al trabajo que Aldeas Infantiles SOS Perú realiza para que niñas, niños y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias reciban cuidado y protección, así como para fortalecer las capacidades de madres, padres y cuidadores en la crianza. Asimismo, la organización acompaña a jóvenes que han crecido bajo su cuidado en su transición hacia la vida adulta, brindándoles herramientas para continuar sus estudios, acceder a oportunidades laborales y construir el futuro que desean.
Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Isopetrol (marca CAM2), coorganizador de la carrera; la Municipalidad de San Borja y Penta Run, como aliados principales; así como de Bata Perú, Bonapharm, Compartamos Banco, Grupo AJE, Oriflame, P.A. Perú y Sonepar Perú. Asimismo, se invita a más empresas a sumarse a esta iniciativa y contribuir a que más personas se movilicen por una causa solidaria, porque invertir en la infancia es apostar por un presente y un futuro con mejores oportunidades para el país.
Algunos datos relevantes sobre la carrera
La primera edición:
- La primera carrera se realizó en 2017 en Miraflores.
- Convocamos a más de 1,000 asistentes.
- Tuvo como objetivo apoyar a más de 10,000 niñas, niños y adolescentes que apoyamos en nuestros programas a nivel nacional.
- Nota: Más de 1,000 asistentes participaron en la carrera 2K&10K de Aldeas Infantiles SOS Perú - Aldeas Infantiles SOS Perú
La edición n°10:
- Se realizará este 2026 en San Borja.
- Nuestra meta es superar a los 5,000 asistentes.
- El objetivo ahora es apoyar a más de 46,000 NNA que apoyamos con nuestros programas a nivel nacional.
- Nota: Aldeas Infantiles SOS Perú presenta la 10.ª edición de la carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz” a favor de más de 46 mil niñas, niños y adolescentes - Aldeas Infantiles SOS Perú
Sobre la edición n°9
- Nota: Más de 4 mil personas corrieron por una infancia feliz - Aldeas Infantiles SOS Perú
- Embajadores e Influencers SOS:
- Desde la primera edición de la carrera, artistas, deportistas y líderes de opinión que apoyan de manera constante a las actividades de nuestra organización se han sumado en el transcurso de los años y nos han apoyado con su participación en entrevistas, difusión de la iniciativa en redes, entre otros.
- Hemos contado con el apoyo de: Jorge “Chupo” Arriola, Oscar Ibáñez, Cayetana Chirinos, Prissila Howard, Sonaly Tuesta, Flavia Macedo, Edith Tapia, Rossana Fernández-Maldonado. Este año se sumaron: Javier Masías y Dani Ubeda.