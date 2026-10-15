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Serán 5 mil competidores desde deportistas aficionados hasta calificados que serán parte de una jornada inolvidable y que, de seguro, superará lo logrado en ediciones pasadas.
Serán 5 mil competidores desde deportistas aficionados hasta calificados que serán parte de una jornada inolvidable y que, de seguro, superará lo logrado en ediciones pasadas.
Por Redacción EC

La ASICS Golden Run Lima 2026 presenta su tercera edición en nuestro país el próximo domingo 18 de octubre, con una expectativa especial, luego de que la carrera alcanzara la certificación de World Athletics. Serán 5 mil competidores desde deportistas aficionados hasta calificados que serán parte de una jornada inolvidable y que, de seguro, superará lo logrado en ediciones pasadas.

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