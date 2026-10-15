La ASICS Golden Run Lima 2026 presenta su tercera edición en nuestro país el próximo domingo 18 de octubre, con una expectativa especial, luego de que la carrera alcanzara la certificación de World Athletics. Serán 5 mil competidores desde deportistas aficionados hasta calificados que serán parte de una jornada inolvidable y que, de seguro, superará lo logrado en ediciones pasadas.

Por motivo de la carrera, habrá un plan de desvío vehicular en la Costa Verde y el malecón de Magdalena desde la madrugada del domingo 18 de octubre. Según la organización, los estacionamientos en la zona de carrera abrirán a las 4:00 a.m. y el ingreso en auto se cerrará a las 5:00 a.m., mientras que para el público general en auto las calles se cerrarán a las 4:30 a.m. y ya no habrá acceso por ninguna entrada.

La pista se liberará y el retiro de vehículos será recién desde las 9:00 a.m.. Los corredores que vayan en auto podrán ingresar únicamente presentando su dorsal o número de corredor por cuatro accesos habilitados: Ingreso Norte por Ejército – Sucre, e Ingresos Sur por Ejército – Marbella, Ejército – Productores y Costa Verde – Productores/LUM.

El acceso más cercano al arco de partida es la bajada Sucre, con un costo de S/20 por auto como tarifa plana gestionada por la Municipalidad de Magdalena. Para quienes vayan a pie, el ingreso es libre a cualquier hora también por Bajada Sucre y las calles del malecón no se cierran, por lo que pueden llegar en taxi hasta el punto de las escaleras.

Corredores en auto

Apertura de estacionamientos:

4:00 a.m. Cierre de ingreso en auto a estacionamientos:

5:00 a.m. Retiro d vehículos y apertura de pista:

9:00 a.m. Pueden ingresar únicamente con su dorsal/número de corredor, por 4 entradas:

a) Ingreso Norte: Ejercito – Sucre

b) Ingreso Sur: Ejercito – Marbella

c) Ingreso Sur: Ejercito – Productores

d) Ingreso Sur: Costa Verde-Productores/LUM

Ingreso más cercano al arco de partida es bajada SucreCosto: S/20 por auto (tarifa plana). Gestionando por Municipalidad de Magdalena

Corredores paso peatonal

Ingreso más cercano a Arco de partida: Bajada Sucre.

Ingreso libre a cualquier hora.

Calles de malecón no se cierran, pueden ir en taxi al punto de las escaleras.

INGRESO PEATONAL - BAJADA SUCRE

INGRESO EN AUTO

RUTA OFICIAL DE LA CARRERA

En la distancia de 10K, el trazado va por el circuito de playas con dirección a San Miguel, con un giro en U para regresar al mismo parque. Es una ruta rápida, sin desniveles importantes y con vista al mar todo el camino, ideal tanto para quienes debutan como para quienes quieren mejorar tiempos.

El plato fuerte será la media maratón de 21K, que este año por primera vez en Perú contará con certificación de World Athletics. El recorrido se extiende más allá del distrito de San Miguel hasta llegar al tradicional barrio de Chucuito, en el Callao, para luego retornar a Magdalena.

Al ser una ruta certificada y plana, los tiempos serán válidos para registros oficiales, lo que eleva a Lima como sede del circuito sudamericano de ASICS Golden Run, y esto mismo hace mucho más atractiva la carrera para quienes aspiran a clasificar a diferentes torneos del plano local como internacional.

La ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

En la línea de partida destacarán figuras del fondismo peruano como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

Sepa más Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.

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