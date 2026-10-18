La tercera edición de la ASICS Golden Run, presentada por Natura Kaiak 21K, culminó con singular éxito la mañana del último domingo 18 de octubre en la Costa Verde, con más de 5 mil competidores que partieron y llegaron al Parque Marina de Guerra en el distrito de Magdalena del Mar.

Esta edición fue especial pues marcó su estreno como ruta de 21K certificada por World Athletics. Así, la prueba confirmó su crecimiento en el calendario local y cerró una jornada marcada por el alto nivel competitivo y la masiva participación amateur en sus distancias de 10K y 21K hasta San Miguel y Chucuito.

El destacado fonsita Jhon Achatagua se impuso en los 21K masculino con un tiempo de 01:04:50, mientras que en la misma dostancia, pero en la rama femenina, Sheyla Eulogio, se quedó con el primer lugar con un tiempo de 01:14:09. Ambos lideraron una jornada inolvidable en el calendario nacional runner.

21K - GANADORES MASCULINO

21K - GANADORAS FEMENINO

10K - GANADORES MASCULINO

10K GANADORAS FEMENINO

La certificación internacional de su 21K, la entrega de la medalla Top 50 y la fiesta en la explanada del Parque Marina de Guerra pusieron el broche de oro final a una edición que superó la expectativas marcadas por la organización y los propios participantes que alcanzaron uno de los ansiados cupos.

ASÍ FUE LA RUTA OFICIAL DE LA CARRERA

En la distancia de 10K, el trazado va por el circuito de playas con dirección a San Miguel, con un giro en U para regresar al mismo parque. Es una ruta rápida, sin desniveles importantes y con vista al mar todo el camino, ideal tanto para quienes debutan como para quienes quieren mejorar tiempos.

El plato fuerte será la media maratón de 21K, que este año por primera vez en Perú contará con certificación de World Athletics. El recorrido se extiende más allá del distrito de San Miguel hasta llegar al tradicional barrio de Chucuito, en el Callao, para luego retornar a Magdalena.

Al ser una ruta certificada y plana, los tiempos serán válidos para registros oficiales, lo que eleva a Lima como sede del circuito sudamericano de ASICS Golden Run, y esto mismo hace mucho más atractiva la carrera para quienes aspiran a clasificar a diferentes torneos del plano local como internacional.

La ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

En la línea de partida destacarán figuras del fondismo peruano como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

Bienestar integral bajo el lema: “Sound Mind, Sound Body” ASICS, referente global en el mundo del running, busca acercar la mística de la Golden Run a la comunidad local. Bajo su filosofía “Sound Mind, Sound Body”, la firma invita a vivir la carrera como un desafío que equilibra cuerpo y mente.

Por ello, la jornada ofrecerá zonas de recuperación, puntos con música a lo largo del trazado, espacios de confraternidad y activaciones especiales. Además, los corredores podrán participar en pruebas de producto previas y recibirán un kit oficial con polo técnico y regalos de los patrocinadores.

Sepa más Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.

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