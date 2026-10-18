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La Costa Verde de Lima fue escenario de la tercera edición del evento que, en esta oportunidad, contó por primera vez en el país con la certificación World Athletics.
La Costa Verde de Lima fue escenario de la tercera edición del evento que, en esta oportunidad, contó por primera vez en el país con la certificación World Athletics.
Por Redacción EC

La tercera edición de la ASICS Golden Run, presentada por Natura Kaiak 21K, culminó con singular éxito la mañana del último domingo 18 de octubre en la Costa Verde, con más de 5 mil competidores que partieron y llegaron al Parque Marina de Guerra en el distrito de Magdalena del Mar.

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