Lima se alista para vivir la tercera edición de la ASICS Golden Run, presentada por Natura Kaiak 21K, que se celebrará este domingo 18 de octubre en la Costa Verde. La competencia tendrá como punto de partida y encuentro el Parque Marina de Guerra, en Magdalena del Mar, y reunirá a más de 5.000 corredores, entre aficionados y atletas de élite. El evento forma parte de uno de los principales circuitos de running de Sudamérica, que también recorre Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

La gran novedad de esta edición es que, por primera vez en el país, la distancia de 21K contará con certificación oficial de World Athletics, lo que garantiza la medición homologada del recorrido y permite validar los tiempos para registros deportivos oficiales.

La competencia también contará con la participación de destacadas figuras del fondismo peruano, como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua.

Ruta oficial de la carrera

La ruta de 10K recorrerá el circuito de playas de la Costa Verde en dirección a San Miguel, donde los participantes realizarán un giro en U para retornar al punto de partida, en Magdalena. Se trata de un trazado rápido, sin desniveles importantes y con vista al mar durante gran parte del recorrido, ideal tanto para quienes debutan en esta distancia como para quienes buscan mejorar sus marcas personales.

Por su parte, la media maratón de 21K de la ASICS Golden Run se extenderá más allá de San Miguel hasta llegar al tradicional barrio de Chucuito, en el Callao, antes de emprender el retorno hacia Magdalena. La certificación oficial de esta ruta permitirá validar los tiempos obtenidos, un atractivo adicional para los atletas que buscan mejorar sus registros y competir en pruebas del ámbito nacional e internacional.

“Estamos súper contentos de este lanzamiento de la tercera versión de la carrera. Hubo mucha demanda, subimos de 4500 a 5000 corredores, así que contentos. Lima es importante porque Perú es un país clave en Sudamérica. La idea es comenzar a crecer y, eventualmente, tener en provincias también una ASICS Golden Run”, declaró a este medio Julio Nakasato, gerente de marca de ASICS.

Desvío vehicular y acceso peatonal

Debido a la realización de la ASICS Golden Run 2026, se implementará un plan de desvío vehicular en la Costa Verde y el malecón de Magdalena desde la madrugada del domingo 18 de octubre.

Según informó la organización, los estacionamientos de la zona de carrera abrirán a las 4:00 a.m. El ingreso vehicular para el público general se cerrará a las 4:30 a.m., mientras que el acceso en auto a la zona de estacionamiento para los corredores estará permitido hasta las 5:00 a.m. Para ingresar, deberán presentar su dorsal o número de participante.

Se habilitarán cuatro accesos: el ingreso norte por Ejército-Sucre y los ingresos sur por Ejército-Marbella, Ejército-Productores y Costa Verde-Productores/LUM. La circulación se restablecerá y se permitirá el retiro de vehículos a partir de las 9:00 a.m.

La bajada Sucre será el acceso más cercano al arco de partida. El estacionamiento tendrá una tarifa plana de S/ 20 por auto, gestionada por la Municipalidad de Magdalena. Quienes lleguen a pie podrán ingresar libremente por la bajada Sucre a cualquier hora. Además, las calles del malecón permanecerán abiertas al tránsito peatonal, por lo que será posible llegar en taxi hasta las escaleras.

Ingreso peatonal - Bajada Sucre

Ingreso en auto

Mayor nivel competitivo y premios especiales

La organización de la ASICS Golden Run 2026 también busca reconocer el rendimiento deportivo. En ese marco, se otorgaron 10 cupos a atletas de élite federados y 35 pases de cortesía para corredores amateurs de alto rendimiento.

Asimismo, en la distancia de 21K, los primeros 50 puestos de las categorías masculina y femenina recibirán una medalla especial Top 50. La entrega se realizará en la explanada al finalizar la competencia, por lo que los corredores que consideren ubicarse entre los primeros lugares deberán estar atentos al llamado de la organización. Estos atletas recibirán dos medallas en total: la de participación y la distinción especial.

Sepa más Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.

SOBRE EL AUTOR