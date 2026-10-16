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El recorrido de 10K irá por la Costa Verde hasta San Miguel, mientras que el de 21K se extenderá hasta Chucuito, en el Callao, en un recorrido rápido, ágil y sin desnivel.
El recorrido de 10K irá por la Costa Verde hasta San Miguel, mientras que el de 21K se extenderá hasta Chucuito, en el Callao, en un recorrido rápido, ágil y sin desnivel.
Por Redacción EC

Lima se alista para vivir la tercera edición de la ASICS Golden Run, presentada por Natura Kaiak 21K, que se celebrará este domingo 18 de octubre en la Costa Verde. La competencia tendrá como punto de partida y encuentro el Parque Marina de Guerra, en Magdalena del Mar, y reunirá a más de 5.000 corredores, entre aficionados y atletas de élite. El evento forma parte de uno de los principales circuitos de running de Sudamérica, que también recorre Brasil, Argentina, Chile y Colombia.

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